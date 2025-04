Elisabetta Gregoraci amara a Verissimo: la vera causa del ricovero

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, nel corso dell’intervista ha rivelato chi avrebbe voluto accanto a sé quando è stata male ma non c’è stato e se ha mai amato qualcun altro dopo la fine della sua storia con Flavio Briatore. Si è poi abbandonata ad una frase sibillina su un programma che le è stato tolto dopo diversi anni alla sua conduzione, rivelando come i suoi problemi di salute siano iniziati dopo la perdita dello stesso.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra le ospiti di oggi c’è stata anche Elisabetta Gregoraci. Nel corso dell’intervista la conduttrice ha parlato dell’infezione che l’ha recentemente colpita, costringendola ad un ricovero in ospedale di dieci giorni. In merito al momento difficile attraversato ha rivelato come sia rimasta particolarmente male dopo aver saputo di non condurre più un programma di cui era stata conduttrice per diversi anni. Nel parlarne Elisabetta aveva quasi la voce rotta e ha spiegato come quel cambiamento l’abbia un po’ destabilizzata insieme al trasferimento di suo figlio a Ginevra. Tutto questo stress le ha causato una brutta infezione. Ha poi specificato come adesso questo periodo sia stato superato.

A riguardo ha rivelato anche che alcune persone che avrebbe voluto accanto a sé non le siano state vicine. Elisabetta ha preferito non fare nomi, tuttavia ha lasciato intendere che stesse probabilmente parlando di qualche sua vecchia fiamma. Ha poi specificato come non si trattasse del suo ex marito Flavio Briatore, il quale le è invece rimasto sempre accanto. Proprio in merito all’imprenditore, Gregoraci ha rivelato di aver mantenuto un bellissimo rapporto con lui. Ha anche sottolineato come sia stata fortunata di avere una famiglia come la sua, definendola il motore della vita.

La conduttrice le ha quindi voluto fare una sorpresa, mostrandole un video da parte di suo figlio Nathan Falco. In merito al ragazzo ha rivelato di sentire un po’ la sua mancanza mentre lui si trova a Ginevra. Silvia Toffanin le ha poi chiesto se abbia mai amato davvero qualcuno dopo la fine della sua storia con Flavio Briatore. La risposta di Elisabetta è stata affermativa. Anche in questo caso, tuttavia, non si è sbottonata in merito ai nomi. Al momento ha dichiarato di essere nuovamente single.