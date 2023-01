Periodo d’oro per Elisabetta Gregoraci. Oltre ad avere un nuovo amore – l’imprenditore Giulio Fratini – la soubrette calabrese è pronta a tornare in televisione. Stando a quanto si legge su Dagospia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stata ingaggiata in qualità di conduttrice per un nuovo programma in onda su La 7 legato ad un noto brand.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma qualche settimana fa EliGreg ha parlato ai suoi follower su Instagram di una nuova avventura televisiva, non nascondendo gioia ed entusiasmo. In qualità di presentatrice la Gregoraci manca dal piccolo schermo dalla scorsa estate, da quando ha condotto la kermesse musicale Battiti Live. Da non dimenticare la serata di Nudi per la vita, trasmessa su Rai Due.

Anche se lontana dalla televisione Elisabetta si è data da fare in questi ultimi mesi tra sponsorizzazioni sui social network e campagne pubblicitarie. La 42enne è infatti una testimonial molto richiesta e di recente un sondaggio l’ha eletta pure come donna più sensuale d’Italia.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato

Complice una vacanza a Dubai, Elisabetta Gregoraci è uscita allo scoperto con il nuovo amore, Giulio Fratini. I due si frequentano dalla scorsa estate e sono subito diventati inseparabili. In realtà Fratini aveva notato la Gregoraci già due anni fa, a bordo di un treno, ma l’ex moglie di Flavio Briatore non ha mai risposto al suo messaggio. È stato così necessario un secondo incontro che ha cambiato la vita di entrambi.

Classe 1992, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso e la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro.

In qualità di manager Giulio Fratini si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energia rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento. Tutti settori in cui la sua famiglia opera da svariati anni ormai. Fratini ha dichiarato in una intervista televisiva che l’attività che gli sta più a cuore è quella dell’abbigliamento e dunque il famoso marchio Rifle.

Del passato di Giulio Fratini si sa davvero molto poco eccezion fatta per la breve frequentazione con Raffaella Fico, avvenuta durante l’estate 2020, e la storia con Roberta Morise, durata un anno con tanto di convivenza a Firenze ma finita a causa di un tradimento di Fratini.