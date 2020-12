Elisabetta Gregoraci, il mini abito con rochues divide: marca e prezzo

Elisabetta Gregoraci, durante l’ultima diretta in prime time del Grande Fratello Vip, ha sfoggiato un abito che non è passato inosservato. Non è la prima volta che la conduttrice calabrese attira su di sé l’attenzione del pubblico, in particolare quello ‘rosa’, per la scelta dell’abbigliamento. Stavolta a colpire un mini vestito color carne tendente al nocciola, in tessuto ottoman, con un corpetto aderente con scollo a cuore e gonna con rouches. Il capo fa parte di una delle collezioni di Elisabetta Franchi, stilista a cui l’ex moglie di Flavio Briatore si affida da anni. E il prezzo? 500 euro, più precisamente, ad essere pignoli, 499,00, come rende noto il profilo Instagram Closet Italy e come è facilmente riscontrabile sul sito internet del marchio in questione.

Sui social, dove Elisabetta è seguitissima, lo sfoggio dell’abito ha diviso la platea: c’è chi ha trovato la scelta della calabrese perfetta per il suo fisico e chi invece non ha apprezzato l’abito, sostenendo che fosse troppo vistoso e che non valorizzasse appieno la sua silhouette. Nelle scorse settimane, rimanendo in tema moda e bellezza, la Gregoraci ha ‘colpito’ anche per il suo cardigan atzeco di Alanui. Pure in questo caso si tratta di un capo di Elisabetta Franchi, collezione 2018. In questo frangente il prezzo risulta ancor più proibitivo del mini abito: il maglione che fa effetto ‘kimono’ costa infatti 2.300 euro, non proprio noccioline e non proprio alla portata di tutti.

Elisabetta Gregoraci ha deciso: lascerà la Casa del GF Vip

Elisabetta Gregoraci, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 4 dicembre 2020, ha deciso di abbandonare il gioco per tornare ad abbracciare il figlio per le feste natalizie. Alfonso Signorini ha provato in tutti i modi a convincerla a ripensarci ma la calabrese è stata irremovibile: “Non esiste che non passi il Natale con Nathan”. Dunque il suo percorso nel reality si concluderà tra pochi giorni. Stessa decisione presa da Francesco Oppini che ha già lasciato la Casa. Dayane Mello, invece, alla fine è rimasta, nonostante inizialmente aveva optato per uscire.

Nel frattempo si attende l’ingresso di nuovi concorrenti. Non solo: Giacomo Urtis è stato ufficializzato come inquilino e dunque da ora è a tutti gli effetti parte integrante del gioco.