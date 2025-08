Elisabetta Franchi sotto accusa per i gigolò, sfogo social: “Faccio quello che voglio”

Elisabetta Franchi nella bufera. La stilista e imprenditrice 56enne ha lasciato il caos cittadino per rifugiarsi tra le acque cristalline e i tramonti da cartolina di Porto Cervo, in Sardegna — meta estiva prediletta dalle celebs. Ma oltre a costumi e infradito, in valigia si è portata dietro anche una pioggia di critiche. Negli ultimi giorni è finita nell’occhio del ciclone per la frequentazione di ragazzi molto più giovani, che in tanti hanno ribattezzato “gigolò”. A far esplodere il web, uno scatto in barca con il suo nuovo (e giovanissimo) fidanzato. Ma lei decide di dire basta e rompe il silenzio via social con un lungo sfogo e parole al vetriolo.

Le parole di Elisabetta Franchi

“Io non ho bisogno di giustificarmi con nessuno. In tantissimi mi avete scritto che non dovevo dare spiegazioni a nessuno. L’ho fatto solo per rispetto verso quei ragazzi, chiamati “gigolò” solo perché spesso sono in barca con me. Sono amici, figli di amici, persone perbene. Io? Faccio ciò che voglio, con chi voglio, quando voglio. Chi mi conosce lo sa. Tutto il resto… è solo noia”.

Con queste parole, Elisabetta Franchi mette a tacere ogni accusa: nessun toy boy, nessuna strategia mediatica. Si tratta solo di amici di famiglia, legati da tempo, nulla a che vedere con le insinuazioni e le fantasie di chi punta il dito senza conoscere la verità. Come già spiegato in una precedente storia sui social: “Peccato che per alcuni siano diventati “baby gigolò”. In realtà li ho visti quasi nascere. Sono i figli del mio migliore amico, cresciuti con affetto e rispetto. La bellezza c’è, ma il legame è un altro”.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Franchi

Dunque, i dubbi chiariti. Ma tra gli amici di famiglia in barca, un fidanzato c’è eccome — e a confermarlo è proprio Franchi, che ha pubblicato una carrellata di scatti in bianco e nero insieme a lui sui social. A togliere ogni residuo di mistero, ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano, postando una foto del bacio che non lascia spazio a interpretazioni.

Ma chi è il ragazzo che ha conquistato il cuore della stilista? Lui si chiama Angelo, è originario di Napoli e su Instagram conta oltre 17mila follower, dove si presenta con il profilo @facciadangel0. Secondo i ben informati, sarebbe sia imprenditore che modello. E a confermare ulteriormente il legame con la stilista, anche una foto che li ritrae insieme a bordo di un jet privato.