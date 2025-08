Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Franchi? “Baby di Napoli”

Nell’ambito dell’alta moda è una delle top ten: imprenditrice, stilista e donna affermata. Elisabetta Franchi ha saputo farsi strada, realizzando uno dei suoi più grandi sogni. Oggi è molto nota e i suoi capi fanno il giro del mondo.

Ma cosa sappiamo della sua sfera sentimentale? È una mamma sì, ma chi è il suo nuovo presunto fidanzato? All’esperta del gossip Deianira Marzano è stata inviata una foto insieme ad un giovane, scatenando il web.

Elisabetta Franchi ha un nuovo fidanzato

Chi segue la stilista e imprenditrice sui social avrà notato che Elisabetta Franchi si trova in barca con colleghi e amici. Tra questi, però, ci sarebbe anche il suo nuovo fidanzato. È questa l’ultima notizia arrivata all’esperta Deianira Marzano che sta facendo molto incuriosire il web. E c’è di più, secondo quanto segnalato, si tratta di un giovane ragazzo di Napoli.

Per adesso, Elisabetta Franchi non ha smentito né confermato la notizia circolata. La stilista tende sempre a mantenere una certa privacy sulla sua vita privata nonostante la sua notorietà e fama internazionale. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire qualche altro dettaglio al riguardo.

L’amore nella vita di Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi, oltre ad essere una stilista affermata e imprenditrice di successo, è anche una mamma. La sua sfera sentimentale è caratterizzata da momenti molto delicati e significativi che l’hanno resa la donna che tutti noi oggi conosciamo.

La sua primogenita si chiama Ginevra ed è nata dal suo grande amore Sabatino Cennamo, imprenditore con il quale ha collaborato anche da un punto di vista lavorativo. I due sono stati insieme fino al 2008, quando l’uomo è morto dopo aver affrontato un tumore al pancreas. Nonostante il dolore, Elisabetta ha proseguito la sua carriera, ottenendo, giorno dopo giorno, tanto successo.

Il secondo grande amore della sua vita è stato Alan Scarpellini. Dalla loro storia di sedici anni circa è nato il secondogenito Leone. Anche le cose belle, però, finiscono. Questa volta è stato un tradimento a farli lasciare. In diverse occasioni, la stilista ha raccontato di aver assunto sette investigatori privati affinché venisse a galla la verità, a conferma dei suoi sospetti.

A distanza di tempo, i due hanno deciso di mantenere un rapporto civile soprattutto per il bene del figlio. Ciò a dimostrazione del fatto che la stilista è una donna unica, coraggiosa e forte. Oggi, sa di contare su se stessa e sa quanto vale sotto ogni punto di vista. Il pubblico la adora e la stima.