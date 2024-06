Elisabetta Franchi scarica il marito sui social: l’annuncio è surreale

La stilista Elisabetta Franchi ha comunicato la fine della sua lunga storia d’amore con il compagno Alan in un modo piuttosto unico. Lo annuncia infatti ai suoi followers rispondendo direttamente ai loro commenti. Le ragioni della rottura? I tradimenti di lui.

Elisabetta Franchi non è nuova a colpi di testa che diventano virali. Forse ricorderete la polemica che l’aveva vista protagonista quando durante un evento dedicato alle donne nel mondo della moda aveva fatto intendere di non voler assumere dipendenti donne nella sua azienda, per poi fare un mea culpa ammettendo di essersi espressa male. Ecco stavolta, la Franchi si è espressa benissimo! I suoi followers si interrogavano su perché non postasse più foto insieme al compagno di lunghissima data, e lei ha risposto senza peli sulla lingua! La sua relazione con Alan Scarpellini è finita per colpa dei tradimenti di lui, che lei ha deciso di spiattellare pubblicamente!

”Mio marito si è innamorato di un’altra donna” L’annuncio shock di Elisabetta Franchi

Era da un po’ di tempo che la stilista non si faceva vedere insieme al compagno, e i fan si chiedevano che fine avesse fatto, ipotizzando già che qualcosa non andava. La conferma la dà direttamente Elisabetta rispondendo ai commenti su Instragram. Sotto una foto che la ritrae spensierata con l’amica Greta, qualcuno le chiede le ragioni per l’assenza del compagno Alan Scarpellini. Dopotutto la loro era una storia lunghissima, quindici anni di amore da cui è nato anche un figlio. La Franchi ha risposto così:

Insomma il marito si è innamorato di un’altra donna e voleva tenerglielo nascosto! Ma a Elisabetta Franchi non la si fa di certo sotto il naso, ecco che infatti lei lo sbugiarda pubblicamente! Non è finita qui, in un altro commento si legge



Il marito è proprio finito, scaduto! Più sotto poi in risposta ad un’altra follower la Franchi si è lasciata andare ad ulteriori dichiarazioni: confessa che dato che non si è mai sposata con Scarpellini, lui non è mai stato suo marito per fortuna e che possono prendere ognuno la propria strada, ricordando sempre però che lui è il padre del suo bambino. Tuttavia lui le ha mancato di rispetto e lei giustamente ritiene di non meritarsi un trattamento del genere.

Se non mi rispetti non mi meriti

Scrive la stilista, mettendo una pietra sopra all’ormai ex.