Elisabetta Franchi, l’intervento è una catastrofe: il consiglio di Selvaggia

Si è scatenata una bufera su Elisabetta Franchi in queste ore a causa di un suo intervento di qualche giorno fa. Il video però sta circolando moltissimo oggi e per questo i commenti non sono mancati: la maggior parte sono negativi. Ma cosa ha detto Elisabetta Franchi? La stilista è intervenuta in qualità di imprenditrice del suo brand, anzi lei ha usato “imprenditore” riferendosi a sé stessa, in un incontro sulle donne e il lavoro in un evento con Il Foglio. Hanno preso parte diversi volti appartenenti alla politica, al giornalismo e anche alla moda visto che si parlava appunto di donne e moda. Durante il suo momento, Elisabetta Franchi, in sintesi, ha spiegato che non assume donne sotto i quaranta anni perché sono fertili. Non può permettersi insomma di affidare ruoli importanti a donne che potrebbero assentarsi per maternità.

Per questo motivo preferisce gli uomini, ma le donne “le mette”, ha specificato, purché siano negli “anta”. Il motivo? Se dovevano sposarsi o fare figli lo hanno già fatto e possono dedicarsi alla sua azienda “h 24”. Inutile dilungarsi sui numerosi motivi per i quali questo intervento faccia acqua da tutte le parti e sia per certi versi anche grave, ma non si è limitata a dire ciò. Ha anche parlato di “senso del dovere” della donna di “tenere il camino acceso” in casa. Per tutti questi motivi in tanti hanno chiesto a Selvaggia Lucarelli di dire la sua, visto che già nei giorni scorsi aveva attaccato la stilista.

Selvaggia ha passato in analisi tutte le parole di Elisabetta Franchi su donne e lavoro, concentrandosi su alcuni punti. In particolare ha posto l’accento sul fatto che un discorso come la maternità nel mondo del lavoro, e i relativi costi, non andrebbe affrontato in questo modo. Essendo un argomento molto serio, delicato e complesso “non andrebbe banalizzato”. Invece secondo Selvaggia l’imprenditrice non solo lo avrebbe banalizzato ma ha dimostrato “di essere parte stessa del problema”. In realtà nella sua analisi la Lucarelli ha preferito concentrarsi su cosa potrebbe fare di più, e di meglio, Elisabetta Franchi per questo problema sociale, anziché limitarsi a condannare e attaccare il suo intervento.

Non a caso ha scritto che la Franchi “con un’azienda sana e con fatturati enormi” potrebbe tentare una strada più virtuosa e quindi studiare e proporre dei modelli di supporto alla maternità. Invece no: “Taglia le gambe alle donna giovani. E lo dice ridendo”. Un altro passaggio messo sotto la lente di ingrandimento da parte della giornalista è quella del cesareo programmato. La Franchi ha raccontato di averne avuti due e di essere tornata al lavoro dopo un paio di giorni dal parto. Selvaggia, e non solo lei, non è d’accordo: “Suggerisce un intervento chirurgico magari non necessario, sconsigliato dalle linee guida, che lei ovviamente effettua in cliniche private con ogni agio”. Terminate tutte le riflessioni sul discorso, Selvaggia Lucarelli ha dato un consiglio a Elisabetta Franchi: