Elisabetta Franchi, parla Catia (UeD): cosa pensa del discorso della sorella

Il volto del Trono Over di Uomini e Donne in difesa della sorella, finita in una bufera mediatica per delle esternazioni sulle giovani donne

Bufera su Elisabetta Franchi. La tempesta mediatica si è scatenata dopo che la stilista, intervistata al convegno di PWH Italia e Il Foglio, ha rilasciato una serie di esternazioni ritenute da tantissimi discriminatorie, lesive e offensive nei confronti delle giovani donne. Qualche sparuta voce ha provato invece a difenderla. Tra queste c’è stata quella di Catia, sorella di Elisabetta, che di recente si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per aver iniziato a frequentare il parterre del Trono Over di Uomini e Donne.

“Elisabetta è stata fraintesa”, si è affrettata a dire Catia in una chiacchierata con Il Corriere della Sera. La donna, che lavora nell’azienda di famiglia, ha aggiunto che la sorella “non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata”. E ancora: “Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente”. “Mia sorella è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici e ancora adesso non ha orari. Fra l’altro abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi in azienda, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, quindi qual è il problema?”, ha chiosato Catia.

Forse Catia si scorda che le parole in questione sono state pronunciate direttamente dalla sorella e in modo ragionato, all’interno di un discorso altrettanto pensato. Insomma, parlare di fraintendimento sembra più che altro un’operazione di arrampicata mondiale sugli specchi. In certi casi, forse, sarebbe meglio chiedere scusa e fare mea culpa. E invece… la donna ha continuato a difendere la sorella a spada tratta e a proposito degli ormai noti “anta” ha detto che “gli anni ci sono e non si possono nascondere”. Quindi ha aggiunto:

“Noi donne siamo il frutto delle nostre esperienze, di vita e di lavoro, ecco perché amo anche le mie rughe. Alla mia età sarei ridicola se mi facessi tirare o mi facessi fare le punturine e tutta quella roba lì, non sarei credibile e invece io voglio essere me stessa. Sempre”.

Parla Catia Franchi: perché dopo la scoperta del carcinoma ha lasciato il marito

Catia è poi tornata sulla scoperta del carcinoma al seno che è coincisa con la richiesta di separazione dal marito. “Ci volevamo bene, ma l’amore era finito da tempo”, ha dichiarato, aggiungendo che dopo la tremenda diagnosi ha aperto una bottiglia di vino, ha acceso la radio e si è messa danzare. Non solo: uscita dall’ambulatorio non ha versato una lacrima per la troppa rabbia da cui era stata investita. “Ho sempre fatto tutto per tutti, ora penso a me”, la riflessione a cui è giunta. E così ha fatto.

Circa una settimana dopo la scoperta del carcinoma ha subito un intervento chirurgico per poi iniziare la radioterapia. Tre mesi dopo era a correre la maratona di Reggio Emilia dove ha registrato il suo miglior tempo di sempre. Catia ha preso parte ad altre 17 maratone lungo la sua vita, tra cui quella di New York, nel 2011.

Catia Franchi: il rapporto stretto con la sorella Elisabetta

Con la sorella Elisabetta condivide un rapporto stretto e un carattere forte. “Abbiamo preso da nostro padre la voglia di lavorare. L’infanzia difficile ha cementato il nostro legame, abbiamo fatto il collegio insieme e io mi prendevo cura di lei. Ci siamo sempre l’una per l’altra, quando ha saputo del mio tumore, mi ha telefonato e mi ha detto “nessun problema, adesso sistemiamo tutto” e così è stato. D’altra parte noi siamo così, siamo forti e determinate e siamo abituate fin da piccole a risolvere i nostri problemi”, ha concluso..