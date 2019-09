Essere Elisabetta: la Franchi in lacrime per il marito scomparso

Elisabetta Franchi marito: la stilista ricorda l’amore e la morte di Sabatino Cennamo

Elisabetta Franchi ha raccontato la sua vita e la sua carriera in Essere Elisabetta, documentario in onda su Real Time giovedì 12 settembre. Tra una confidenza e un aneddoto la popolare stilista non è riuscita a trattenere le lacrime. La commozione è arrivata quando si è parlato di Sabatino Cennamo, il suo primo marito. La storia di un grande amore, spezzata da una brutta malattia che ha portato via l’imprenditore e socio della creativa. Il primo a credere nel talento di Elisabetta, che in venti anni è riuscita a creare un vero e proprio impero e a diventare famosa in tutto il mondo.

La storia d’amore tra Elisabetta Franchi e Sabatino Cennamo

“Il nostro è stato un amore clandestino, un amore impossibile. Lui aveva già un’altra famiglia ma io non volevo essere l’eterna seconda e l’ho messo davanti ad una scelta. Una domenica lui è venuto da me e non è più andato via. Siamo stati insieme 17 anni”, ha ricordato tra le lacrime Elisabetta Franchi in Essere Elisabetta a proposito della sua relazione con l’imprenditore Sabatino Cennamo. “È stato lui il primo a credere in me e a darmi quei pochi soldi che aveva per avviare l’azienda. Lavoravamo tutti i giorni a livelli disumani. Sono inc…ata perché lui non è riuscito a vedere la realizzazione di questo sogno”, ha aggiunto la stilista.

Elisabetta Franchi non dimentica il grande amore per Sabatino

Da questo grande amore è nata una bambina, Ginevra, che oggi ha 12 anni. “Quando Sabatino ha scoperto la malattia Ginevra aveva 6 mesi e quando è andato via aveva un anno e mezzo. Lei non lo ha mai conosciuto, non ha memoria di lui, ma ho scattato di quel periodo una marea di foto”, ha ammesso Elisabetta. E a proposito di foto, la Franchi tiene uno scatto del marito scomparso nei suoi uffici. “È stato lui ad aiutarmi a realizzare il mio sogno ed è giusto così”, ha chiarito. La Franchi ha conosciuto Sabatino Cennamo quando lavorava all’Imperial di Bologna: l’uomo era l’amministratore delegato dell’azienda.

Oggi Elisabetta Franchi è sposata con Alan Scarpellini

Dopo la scomparsa di Sabatino Cennamo, Elisabetta Franchi ha ritrovato il sorriso accanto ad Alan Scarpellini, fidanzato dell’adolescenza. I due, in età matura, hanno ricucito il loro rapporto e fin da subito Alan ha instaurato un bel legame con Ginevra. Elisabetta e Alan hanno avuto un bambino, il piccolo Leone, che oggi ha sei anni.