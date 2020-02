Elisabetta Franchi su Rai Uno parla del marito scomparso: l’intervista con Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Elisabetta Franchi è tornata in tv. Dopo il documentario su Real Time di qualche mese fa, la nota stilista è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera. La Franchi ha raccontato la sua giornata tipo, dedita tutta al lavoro e alla famiglia, ma pure la sua infanzia difficile, fatta di miseria e tanta tenacia. Nel corso della chiacchierata con la Fialdini è stato impossibile per la Franchi non menzionare la prima persona che ha creduto in lei e nel suo talento: il marito Sabatino Cennamo, scomparso anni fa a causa di un tumore. L’uomo è stato fondamentale per la Franchi e per la sua attività nel mondo della moda, anche se Elisabetta ci ha tenuto a fare delle precisazioni.

Elisabetta Franchi fa delle precisazioni sullo status sociale del marito Sabatino Cennamo

“Volevo precisare che Sabatino non era un uomo ricco. Era un dipendente come tutti, un amministratore. Quel poco che aveva l’ha dato a me. Con quei soldi ho fondato il primo atelier”, ha detto Elisabetta Franchi a Da noi…a ruota libera su Rai Uno. Sabatino è venuto a mancare qualche anno prima che la Franchi diventasse una stilista affermata. Una beffa del destino che Elisabetta ha accettato con fatica. “Lavoravamo tutti i giorni a livelli disumani. Sono inc…ata perché lui non è riuscito a vedere la realizzazione di questo sogno”, ha ammesso tempo fa nel documentario Essere Elisabetta.

Dal primo marito Elisabetta Franchi ha avuto la figlia Ginevra, che oggi ha 13 anni

Dal grande amore tra Elisabetta Franchi e Sabatino Cennamo -sbocciato quando entrambi lavoravano all’Imperial di Bologna, lei in qualità di commessa, lui nel ruolo di amministratore delegato- è nata la piccola Ginevra, che ha perso il padre quando aveva appena un anno e mezzo. Dopo la scomparsa di Sabatino, Elisabetta ha ritrovato il sorriso accanto ad Alan Scarpellini, fidanzato dell’adolescenza. I due, in età matura, hanno ricucito il loro rapporto e fin da subito Alan ha instaurato un bel legame con Ginevra. Elisabetta e Alan hanno avuto un bambino, il piccolo Leone, che oggi ha sei anni.