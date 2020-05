Elisabetta Franchi si confessa: “Piango in solitudine di notte”, il racconto

News Elisabetta Franchi, l’infanzia difficile e la strada del successo

Elisabetta Franchi ha rilasciato un’intervista a Giovanni Terzi di Libero e ne è venuto fuori un bel racconto sulla sua vita, dalle difficoltà vissute durante l’infanzia al successo e al matrimonio prima con Sabatino Cennamo, poi con Alan Scarpellini. “Nella mia vita – ha raccontato la stilista – ho sempre dovuto faticare e rimboccarmi le maniche e, mi creda, sarà così anche questa volta; il coronavirus non avrà la meglio sulla mia impresa”. Forti le parole sul padre: “Mio papà era un soggetto tipico degli anni Settanta, se…o, droga e rock and roll; entrava ed usciva dalle prigioni nostrane e quando era in circolazione non era certo a casa. Gli altri due uomini di mia mamma – ha poi aggiunto –, sebbene diversi, anch’essi mancavano nella quotidianità. La mia era davvero una famiglia povera”. Povera davvero, e il racconto che segue ne è la dimostrazione: la Franchi ha parlato anche di momenti in cui non avevano il gas in casa e veniva tagliata la corrente elettrica “perché le bollette non riuscivano ad essere pagate”. Questa vita però non l’ha caricata di negatività ma le “ha temprato il carattere” e le “ha fatto capire che solamente la volontà e il duro lavoro potevano essere gli strumenti per aiutare la mia famiglia”. Così è accaduto.

Elisabetta Franchi e Sabatino Cennamo, l’amore e il lutto: “Lo piango in solitudine”

La Franchi ha raccontato che sin da quando lavorava nei mercati ambulanti a Bologna sognava di vestire le donne, e ha anche svelato un trucco che le ha portato fortuna col tempo: “Non stare mai addosso al cliente – ha sottolineato – e dire sempre la verità. Questa caratteristica mi è rimasta accanto anche adesso”. Tanti i lavori che vennero dopo i mercatini fino alla fondazione della sua azienda, per la quale deve tanto al suo primo marito Sabatino Cennamo che sostenne economicamente la sua idea per consentirle di “provare a volare”. Dopo il successo la bruttissima notizia della morte di Sabatino per un tumore: “Avevamo appena avuto nostra figlia Ginevra, ero arrabbiata! Fatturavamo già 45 milioni di euro, dopo diciassette anni di sacrifici, avevamo appena tirato su la testa e lui non poteva viversi con me quel successo”.

Il nuovo matrimonio di Elisabetta Franchi e il rapporto con Alan Scarpellini

La vita della Franchi non si è fermata però col lutto perché la stilista è riuscita a ricominciare: ha incontrato Alan Scarpellini e da lui ha avuto un altro figlio. Bellissime le parole che ha usato per descriverlo: “un uomo straordinario” che non l’ha mai giudicata per l’affetto che nutre ancora verso Sabatino, di cui ha una gigantografia davanti al bagno dove è morto. “Adesso – ha raccontato – lo piango in solitudine quando di notte mi sveglio e vado davanti a quella foto. Ho un debito di riconoscenza eterna verso di lui che mi ha sostenuto sempre. Alan tutto questo capisce e fa di lui un grande uomo”. Una donna di successo lo è anche per il modo in cui decide di affrontare la propria vita.