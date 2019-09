Elisabetta Franchi commossa per il marito, il gesto: “Voglio ridargli vita”

Il marito di Elisabetta Franchi, la confessione della stilista sulla sua vita privata

Elisabetta Franchi, la nota stilista italiana, ha parlato di suo marito a Forbes.it, commuovendosi per quello che ha fatto per lei. Nel suo documentario – in onda su Real Time – Essere Elisabetta, racconta la sua vita lavorativa, ma anche quella privata, e ovviamente non dimentica mai di parlare dell’uomo per lei più speciale, colui che le ha permesso di realizzare i suoi sogni: il compianto marito Sabatino Cennamo, un famoso imprenditore che ha perso la vita a causa di una grave malattia. Elisabetta gli è sempre stato vicino fino alla fine.

Il gesto di Elisabetta Franchi per il marito: ecco cos’ha deciso di fare per dirgli grazie

Intervistata da Forbes.it, Elisabetta Franchi ha spiegato, con le lacrime agli occhi, che vuole fare qualcosa per rendere immortale suo marito, per offrirgli quello che veramente merita: “È uscito il mio docu-film nel giorno dell’annuncio del lancio in Borsa. E sono Felice, anche perché mio marito, Sabatino Cennamo, che mi prestò i primi soldi per spiccare il volo e iniziare la mia attività imprenditoriale, oggi è diventato noto, ed io volevo ridare vita a chi mi ha consentito di raccogliere i frutti di ciò in cui io e lui mettemmo anima e cuore ma che lui non vide mai”.

L’amore di Elisabetta Franchi e Sabatino Cennamo: confessioni

Durante il suo documentario Essere Elisabetta, la stilista ha parlato della sua storia d’amore col marito, che non è stata per niente semplice, come molti erroneamente credono: “Il nostro è stato un amore clandestino, un amore impossibile. Lui aveva già un’altra famiglia ma io non volevo essere l’eterna seconda e l’ho messo davanti ad una scelta. Una domenica lui è venuto da me e non è più andato via. Siamo stati insieme 17 anni”.