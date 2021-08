Elisabetta Canalis, Vite da copertina: quando inizia e come sarà

Grande ritorno per la showgirl sarda nel piccolo schermo. Ecco cosa presenterà e che sapore ha la sua inedita conduzione in solitaria

Nuova avventura per Elisabetta Canalis. L’ex Velina di Striscia la notizia è pronta a sbarcare su Tv 8 e a tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Dopo una lunghissima assenza in televisione, la showgirl si interfaccerà con il mondo dello spettacolo, raccontando vita e carriera di molti personaggi di spicco del momento in Vite da Copertina.

Ma la novità sta nel fatto che sarà la sua prima conduzione in solitaria. Voluta fortemente dalla direttrice di Tv 8, Antonella D’Errico, la stessa Canalis in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato:

“Mi ha voluto la manager Antonella D’Errico: sono riconoscente per l’offerta, perché, dopo tanti anni di carriera, è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice”

Elisabetta Canalis manca dal teleschermo da quasi sette anni – precisamente dal 2013-2014. In quell’anno era stata conduttrice di Zelig 1 su Italia 1. Negli anni successivi solo alcune sporadiche apparizioni. Infatti, si era dilettata anche come attrice intorno al 2018 nella fiction di Canale 5 L’isola di Pietro e poi in qualità di giurata a Sanremo Young per la rete ammiraglia.

Vite da copertina, quando inizia

Vite da copertina, il rotocalco sui personaggi famosi e di spicco della nostra epoca, andrà in onda dal 1 settembre dal lunedì al venerdì e colorerà la fascia pomeridiana di Tv 8. Infatti, verrà trasmesso dalle 17.30.

La Canalis prenderà il posto della giornalista Rosanna Cancellieri ma tante sono state le conduttrici che hanno preso il timone del programma: da Alda D’Eusanio nel 2018 a Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci nel 2019.

In questa nuova edizione, in ogni caso, ne vedremo delle belle. Dalle novità alle riprese, ecco cosa succederà nelle puntate dell’edizione condotta dalla Canalis.

Vite da copertina, cosa succederà

Nell’edizione 2021 di Vite da copertina nuove scoppiettanti sorprese. Il rotocalco sui personaggi famosi prenderà in esame, già dalle prime puntate, la carriera di alcune personalità del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno e non solo.

Proprio in quest’edizione Elisabetta Canalis cercherà di mettere l’accento su Vip eccellenti nel loro settore che sono stati in grado di portare qualcosa di innovativo nel loro ambito professionale. I campi su cui si discuterà spazieranno dal cinema, alla cultura, allo show business. In studio, gli ospiti porteranno la propria esperienza e discuteranno con la conduttrice di tutto ciò che riguarda il loro ambito di appartenenza.

Il venerdì, invece, sarà dedicato come al solito alle classifiche che evidenziano i Vip più stravaganti con le loro paure, le loro manie ed elementi assurdi della loro quotidianità.

Vite da copertina, le prime puntate

Le prime puntate di Vite da copertina saranno dedicate a celebrità stellari come Chiara Ferragni, al rapper suo marito Fedez e poi a Sabrina Salerno. Tra i temi che verranno affrontati ci sarà ovviamente tutto ciò che riguarda l’estate, i tormentoni, i nuovi talenti e poi le star di Hollywood con le loro stranezze e abitudini, le vacanze dei Vip.

Un’edizione in gran parte rinnovata anche dalle idee proposte da Elisabetta, e con un cambio immagine decisamente più attuale ed innovativo. Tutti sintonizzati quindi su Tv 8 dal 1 settembre per passare i pomeriggi all’insegna del divertimento assieme alla showgirl.