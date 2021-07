Canalis si racconta: l’abito che mai indosserebbe, il rientro in tv e l’amore

Elisabetta Canalis parla per la prima volta del suo ritorno in tv, da dove manca da parecchi anni. Dall’1 settembre sarà in onda su Tv8 (canale in chiaro di Sky) con Vite da copertina (ore 17,30), che ha da poco finito di registrare in studio. Insomma, il grosso è fatto, almeno per lei: ora tocca ai tecnici che devono confezionare la post produzione del talk. A Tv Sorrisi e Canzoni, la 42enne sarda si racconta in esclusiva, spiegando che ad agosto farà i bagagli e assieme al marito Brian Perry, chirurgo americano con il quale ha avuto Skyler (6 anni), rientrerà negli States.

A proposito di terra a stelle e strisce. Pensa mai di tornare in pianta stabile nel Bel Paese? Assolutamente sì, visto che anche il marito condivide il progetto di vivere in Italia. Soltanto che ora i tempi non sono ancora maturi. “Lo faremo per gradi, in dieci anni”, spiega Elisabetta che passa poi a raccontare la sua avventura a Vite da copertina. L’obbiettivo è rendere il format “più attuale”. “Sono riconoscente per l’offerta – aggiunge la Canalis -, perché dopo tanti anni di carriera, è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice”.

Lo show parlerà di vip, stili di vita, abbigliamento e curiosità relative alla moda. Quando le si chiede quale capo non indosserebbe mai, ‘Eli’ non ha alcun dubbio nell’esaurire la domanda: “I pantaloni a pinocchietto, stanno male a tutte”.

Capitolo Striscia la Notizia: è sul bancone più famoso d’Italia che la sua carriera è partita. Al suo fianco c’era Maddalena Corvaglia, sua amica per la pelle fino a qualche mese fa. Poi qualcosa si è rotto: la vicenda ha fatto molto baccano sui magazine rosa.

A oggi, però, le due donne non hanno voluto personalmente chiarire le cause della rottura dell’amicizia. A Tv Sorrisi e Canzoni Elisabetta non nomina nemmeno la pugliese. Tiene invece a sottolineare che Striscia e Antonio Ricci le hanno “insegnato tutto”, in particolare la disciplina sul lavoro,

Infine si plana sul tema sentimentale: per anni la Canalis è stata al centro del gossip, vivendo amori famosissimi. I più ‘roboanti’ sono stati quelli che l’hanno vista protagonista con l’ex calciatore Bobo Vieri e la star hollywoodiana George Clooney. Poi è arrivato l’uomo della sua vita, Brian Perry. Il matrimonio e la figlia Skyler sono stati l’evoluzione naturale del forte legame che si è creato.

“Come fa a sopportarmi?”, si chiede ironicamente l’ex velina, raccontando che avendo lei stessa un carattere istintivo e impulsivo non è sempre facile starle al fianco. “Brian invece è una persona pacata, calma, ferma nelle decisioni. Ci siamo trovati insomma!”, chiosa la Canalis.