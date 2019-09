Elisabetta Canalis, uragano Dorian: preghiere per gli amici delle Bahamas

View this post on Instagram

My thoughts are with all my friends and all the Bahamians who are going through this devastating hurricane right now. Abaco has a special place in my heart and in the memories of my family. We pray for you. ❤️ Le mie preghiere vanno agli abitanti di Abaco ,a coloro che si trovano a Great Guana key in particolare modo , ad amici e residenti che in queste ore stanno cercando di salvare le proprie case. #hurricanedorian