Elisabetta Canalis pronta a tornare in tv nonostante il flop del suo ultimo programma, Vite da copertina, su Tv 8, che è stato chiuso con largo anticipo a causa dei bassi ascolti. Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero l’ex Velina di Striscia la notizia sarebbe corteggiatissima dalle varie reti. Con tutta probabilità la prossima estate l’ex fidanzata di Bobo Vieri debutterà alla guida di un nuovo show su Sky incentrato sul mondo della moda, argomento che la 44enne sarda conosce bene dato il suo lavoro di modella in giro per il mondo e la passione per borse e scarpe. Al momento, però, non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo.

Elisabetta Canalis continua a vivere a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, che oggi ha quasi otto anni e parla perfettamente inglese e italiano. Il sogno della showgirl è però quello di tornare a vivere in Italia non appena la sua dolce metà andrà in pensione. Perri è uno stimato e apprezzato chirurgo ortopedico. Di recente si è parlato di crisi matrimoniale ma la coppia ha messo a tacere le malelingue mostrandosi sui social network più unita e complice che mai.

Il matrimonio di Elisabetta Canalis con Brian Perri

Elisabetta Canalis ha sposato Brian Perri in Sardegna nel 2014. I due si sono conosciuti due anni prima ad un party di Halloween. Un colpo di fulmine per entrambi, che ha portato alla voglia di mettere su famiglia dopo una serie di relazioni sbagliate (Bobo Vieri, Maccio Capatonda e George Clooney solo per citarne alcuni). Per amore Elisabetta ha rallentato con la sua carriera, si è trasferita in pianta stabile negli Stati Uniti ed è diventata mamma.

La piccola Skyler Eva è nata nel 2015 ma nonostante la grande gioia Elisabetta Canalis ha sempre escluso la possibilità di avere un altro bebè. Ha poi cercato un accordo con il marito: quello di tornare a vivere in Italia non appena Brian Perri finirà di lavorare. Intanto è giunta al termine la sua lunga amicizia con Maddalena Corvaglia, conosciuta grazie al tg satirico di Antonio Ricci.