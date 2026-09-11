Elisabetta Canalis sbalordita da Maria De Filippi a Tú sí que vales: “Una cosa simile vista solo negli Usa”

Elisabetta Canalis, che ha da poco fatto il suo ingresso nel cast di Tú sí que vales, ha raccontato di essere rimasta impressionata dal modo di lavorare di Maria De Filippi e del suo team. La showgirl, nel popolare talent show del sabato sera di Canale 5, sostituirà Giulia Stabile, che ha dovuto lasciare la conduzione perché attualmente impegnata nel tour mondiale di Rosalia. Così, in mezzo ad Alessio Sakara e a Martin Castrogiovanni, è stata chiamata la 48enne sarda, la quale, come riporta Today, ha riferito che solamente sui set americani ha visto un’organizzazione come quella di TSQV.

Tú sí que vales, Elisabetta Canalis colpita da come lavora Maria De Filippi

Canalis da anni vive negli Stati Uniti. Si è trasferita oltreoceano quando ha sposato il chirurgo americano Brian Perry, con il quale ha avuto la figlia Skyler Eva. Dopo la fine del matrimonio, la showgirl ha iniziato a dividersi tra gli Usa e l’Italia. “Arrivo a Tu Sì Que Vales, il programma di Maria De Filippi. Mi trovo benissimo, la cosa incredibile è l’organizzazione”, ha dichiarato l’ex velina. “Solo nei set americani è così – ha aggiunto – ognuno ha un ruolo, una tempistica precisa e perfetta. C’è una professionalità incredibile. Va tutto liscio, ognuno sa benissimo cosa fare, è bellissimo”.

D’altra parte ci sarà pur un motivo se sono anni che ‘Queen Mary’ è al timone di svariati programmi che macinano ascolti record. Tornando a TSQV e a Canalis, quest’ultima ha spiegato che da quando vive negli Usa riesce a vivere una vita molto più normale, circostanza che rende migliore la sua quotidianità. Questa la riflessione della showgirl sulla popolarità:

“Se mi guardo indietro? Vivere in un Paese in cui non ho gli ‘strascichi’ di tv mi fa vivere una vita molto normale. Ho la fortuna di vivere un’altra vita. Rispetto a prima sono cresciuta, sono invecchiata fuori e dentro giustamente. Secondo me apprezzo più adesso il lavoro che faccio, ho una testa diversa”. Una maturazione personale che, secondo Canalis, ha modificato anche il modo in cui affronta la professione. Oggi sembra esserci una consapevolezza maggiore rispetto al passato.

Anche Belén Rodriguez nel cast di TSQV

Per quanto riguarda il cast fisso del programma, c’è un’altra importante novità: il ritorno di Belén Rodriguez. Per anni la modella argentina ha condotto il programma. Poi ha deciso di andarsene, puntando su altre esperienze professionali. Maria De Filippi, per l’edizione 2026, l’ha richiamata all'”ovile”. Stavolta, però, non sarà alla conduzione, che, come già detto, è passata a Canalis. Quindi? Che ruolo avrà la showgirl sudamericana?

Secondo quanto riferito nelle scorse settimane da Gabriele Parpiglia, Belén sarà protagonista nello spazio dedicato al lip sync, la parte in cui i volti fissi della giuria (Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi) si mettono alla prova intonando in playback brani famosi italiani e internazionali. L’ex moglie di Stefano De Martino, oltre ad esibirsi, dovrebbe indossare i panni della “giudice a tempo”.