Elisabetta Canalis, presunta crisi con Cimpeanu: via segui su social

Nelle ultime ore si sta vociferando una possibile crisi tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, con il quale è legata dal 2023. Come fatto notare da un’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter la showgirl avrebbe smesso di seguire il compagno sui social. Inoltre, da diverso tempo, i due non si farebbero vedere più insieme. Questi, quindi, potrebbero essere degli indizi di una presunta rottura tra loro. Per il momento, tuttavia, si tratta di un semplice rumor.

La presunta crisi

Elisabetta Canalis è da diverso tempo che non si fa più vedere in compagnia di Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing con il quale è legata sentimentalmente dalla rottura con il suo ex marito Brian Perri nel 2023. Stando ad un’indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la showgirl avrebbe anche smesso di seguire lo sportivo su Instagram ed ogni interazione sui social tra i due si sarebbe interrotta. In effetti se si cerca il nome di Georgian Cimpeanu tra gli account seguiti da Elisabetta su Instagram questo non risulta.

Inoltre, se si analizza il profilo di Canalis, non ci sono recenti foto in compagnia di Georgian. Al momento, tuttavia, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale di una rottura da parte della coppia. Di conseguenza si tratta di semplici rumor da prendere con le pinze. Per capire se effettivamente tra i due ci sia un’aria di crisi così come si vocifera bisogna aspettare una smentita o una conferma da parte dei diretti interessati.

La storia tra Elisabetta e Georgian

Elisabetta Canalis si è legata sentimentalmente a Georgian Cimpeanu nel 2023, in seguito alla fine del suo matrimonio con Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Georgian è un campione di kickboxing e ha 32 anni. Tra i due, quindi, ci sono quindici anni di differenza. Inizialmente lui era l’allenatore di Elisabetta e ad avvicinarli è stato proprio lo sport. Dopo un anno di relazione, i due erano recentemente andati a convivere a Los Angeles, dove l’ex velina viveva già da diverso tempo e Cimpeanu aveva iniziato un’attività come personal trainer.