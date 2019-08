Elisabetta Canalis si fa truccare dalla figlia di 4 anni: video

Elisabetta Canalis e il simpatico avvertimento per le influencer: “Tremate make up tutorials”. C’è una nuova mua in città

In queste ultime ore stanno diventando virali alcuni video che, ieri sera, Elisabetta Canalis ha postato sul suo profilo social. Nei filmati si vede la piccola Skyler Eva, la figlia di 4 anni, rifarle il trucco e la cosa divertente è che la bambina appare quasi a suo agio e sembra saper come destreggiarsi tra pennelli, ombretti e gloss. Ma, la destrezza di Skyler nel truccare la mamma non è stata la unica cosa che ha colpito i tantissimi follower della Canalis. Ha lasciato di stucco, infatti, l’abilità della bambina nel parlare la lingua italiana. Skyler infatti si rivolge alla mamma usando un italiano quasi perfetto, impeccabile per una creatura della sua età. Ciò delinea che i suoi genitori hanno fatto proprio un ottimo lavoro. Inoltre, è quasi certo che la bambina molto sicuramente sia in grado di esprimersi in due lingue, italiano e inglese dato che vive a Los Angeles da quando è nata.

La dolcezza di Skyler: “Mamma sei una bellissima rosellina”

Il video oltre ad essere super divertente è anche ricco di dolcezza. La bambina infatti oltre ad ammettere di essere ‘terribile’, ad un certo punto guarda Elisabetta Canalis e prima di riprendere a dipingerle le labbra le dice: “Sei una bellissima rosellina!”. Elisabetta annuisce e guarda la camera rendendosi conto di quanto siano state marcate le sue sopracciglia. Per finire l’opera, la piccolina impugna un pennello e, dopo averlo intinto di ombretto nero, lo passa sugli occhi della mamma.“Questo lo puoi tenere così perché è quasi Halloween“ le dice mentre Elisabetta, ridacchiando le risponde: “Eh si in questo momento mi sento molto Halloween!”. Tantissimi sono i commenti che il video ha ricevuto. Spiccano quelli di alcuni volti famosi come per esempio Alessia Marcuzzi, Paola Barale e l’influencer Andrea Pinna che ha paragonato Skyler Eva alla famosa truccatrice britannica Pat McGrath.

Elisabetta in vacanza in Sardegna con tutta la famiglia

Se c’è una cosa che Elisabetta ogni anno non si fa mancare sono le vacanze in Sardegna. E anche quest’anno la famosa ex velina è volata nella sua terra d’origine per rilassarsi un po’ all’Isola di Tavolara, circondata da amici e famigliari che porta sempre nel suo cuore. Prima di ripartire per Los Angeles, Elisabetta Canalis su Oggi ha espresso tutto il suo dispiacere per dover abbandonare nuovamente la splendida isola: “Mi mancherà tutto della mia bellissima isola e delle persone che ho visto qui. Ogni singolo momento di questo viaggio è stato speciale per tanti motivi”.