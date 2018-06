Elisabetta Canalis incinta? Rumours sempre più insistenti sulla dolce attesa

Elisabetta Canalis incinta del secondo figlio? Il gossip sull’ex velina di Striscia la Notizia

Elisabetta Canalis incinta? Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi pare che sempre più persone vicine alla showgirl sembrerebbero pronte ad affermarlo. Queste, però, al momento rimangono solo voci di corridoio (né confermate né smentite dalla diretta interessata). Molti indizi, infatti, sembrerebbero addirittura suggerire il contrario. La stessa, in più occasioni e quando le è stato chiesto, ha sempre ribadito di non stare pensando al momento ad un secondo figlio. È anche vero però che Elisabetta Canalis ha più volte ribadito che, qualora questo dovesse capitare, sia lei che il marito sarebbero contenti. Che il suo dimostrarsi restia all’idea della gravidanza sia tutta una tecnica per distrarre i curiosi? Il ventre piatto e la forma fisica smagliante, ad onor del vero, sembrerebbero non avvalorare per niente questa tesi.

Elisabetta Canalis incinta? Il gossip riportato dal settimanale Oggi

“L’estate 2018 è dominata da pancioni VIP. Forse per questo qualcuno insinua che anche la Canalis…” con questi punti di sospensione il settimanale Oggi, nel suo ultimo numero, ha rivelato ai propri lettori quelli che sembrano essere voci sempre più insistenti sulla Canalis. “C’è chi sostiene che in attesa anche l’ex storica di Vieri, Elisabetta Canalis” è stato poi scritto dal giornale che, tuttavia, questa tesi non l’ha portata avanti fino in fondo. Nell’articolo in questione, infatti, è sempre stato usato il condizionale, alla fine, il discorso è stato chiuso scrivendo che “Se fosse vero” questo sarebbe in totale contraddizione con la forma fisica di Elisabetta. Pancia piatta nonostante il bebè in arrivo? Davvero al quanto improbabile.

Elisabetta Canalis: un secondo figlio? “Ne sarei felicissima”

Di non avere in cantiere il progetto di un secondo figlio, d’altronde, Elisabetta Canalis lo aveva ribadito anche ai suoi fan su Instagram. “Odio la gravidanza” aveva risposto la showgirl ad un utente “Ma poi sicuramente sarei felicissima” .