Elisabetta Canalis ha rubato l’uomo a Maddalena Corvaglia? L’ex velina rivela la verità a Caterina Balivo

Maddalena Corvaglia ha fatto tappa a La Volta Buona, su Rai 1, dopo che pochi giorni fa Elisabetta Canalis è stata ospite a Verissimo. Le due ex veline, un tempo, erano amiche per la pelle, poi qualcosa si è rotto. Le dirette interessate non hanno mai raccontato nei dettagli la fine del loro rapporto, il che ha fatto proliferare una marea di congetture. Tra le più gettonate, quella secondo cui una delle due avrebbe ‘scippato’ un uomo all’altra. Un’altra voce ha riferito che ci sarebbe stata di mezzo una diatriba economica. Ospite da Caterina Balivo, Corvaglia qualcosina ha detto. Ha smentito di aver tagliato tutti i ponti con la Canalis per un uomo. E già questo aiuta a fare un po’ più di chiarezza sulla vicenda. Non ha invece smentito seccamente che tra loro ci siano stati problemi per una questione di soldi.

La Volta Buona, Maddalena Corvaglia parla della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

“Alla fine il motivo della rottura non è importante, se ne parlassi non farebbe altro che infangare tutto il bello che abbiamo vissuto in passato”, ha dichiarato Corvaglia a La Volta Buona, rimanendo fedele alla sua linea, che è la medesima di Canalis, cioè non rivelare i particolari che le hanno portate a non frequentarsi più. In trasmissione è poi intervenuto il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Il giornalista ha ricordato che in tempi non sospetti c’è chi ha sostenuto che la loro amicizia sia finita per un uomo, chiudendo il suo discorso con il seguente ragionamento: “Se non è una cosa di uomini, è una questione di soldi”

A questo punto Corvaglia si è sbottonata un po’ di più: “Si dicono e scrivono tante cose su questa nostra storia, lo so. Però non c’entrano nulla gli uomini. E come prova basta vedere i miei fidanzati e i suoi e si capisce che non può proprio essere questo il motivo. Però io non porto rancore, non lo faccio in generale e non lo farò in questo caso. Sono sicura che in realtà ci siamo già perdonate a vicenda, ma le amicizie finiscono. In questi casi c’è spesso un inizio e una fine”. Come accennato, l’ex velina ha smentito convintamente l’indiscrezione relativa allo ‘scippo’ di un uomo, ma non quella della rottura per motivi finanziari.

Sulla questione ha detto la sua anche la padrona di casa, Caterina Balivo: “Io le credo, sono entrambe troppo intelligenti per litigare per un uomo. Secondo me non c’entrano degli uomini, per me è business, c’entra il business”. Perché si parla tanto di soldi? A questo punto bisogna scomodare Selvaggia Lucarelli…

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli e il commento di Elisabetta Canalis

Pochi giorni fa, Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter “Vale tutto”, ha scritto di aver saputo che la fine dell’amicizia tra le due ex veline sarebbe da ricondurre al fatto che Canalis avrebbe coinvolto Corvaglia in un investimento sbagliato quando entrambe vivevano a Los Angeles. Maddalena, sempre stando alle informazioni in possesso della giornalista, avrebbe perso una cifra economica considerevole.

A distanza di pochi giorni dalle rivelazioni di Lucarelli, Canalis è stata intervistata a Verissimo, dicendo che quello che è stato scritto sui giornali non corrisponde a verità e che la situazione tra lei e Corvaglia “è molto più semplice di quello che si dice”. Ha aggiunto che l’amicizia è giunta al capolinea, ma che vuole ancora bene all’ex amica. In altre parole, non ha citato direttamente Lucarelli, ma sembra che si sia rivolta a lei nel passaggio delle presunte fake news sui media. Ora Corvaglia smentisce la lite a causa di un uomo, ma non smentisce che si sia allontanata per soldi da Canalis. Chi ci capisce qualcosa è bravo…