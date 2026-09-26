Elisabetta Canalis rivela perché ha rotto con il marito e Maddalena Corvaglia: Selvaggia Lucarelli smentita

Il matrimonio finito con il chirurgo Brian Perri, la vita in America, l’amicizia terminata con Maddalena Corvaglia e la nuova avventura televisiva a Tu sì que vales: Elisabetta Canalis si è raccontata a ruota libera a Verissimo. Confidandosi con Silvia Toffanin, ha spiegato di essere stata molto contenta dell’offerta ricevuta da Maria De Filippi per entrare come conduttrice nella squadra del popolare talent show del sabato sera di Canale 5. Nel programma ha ritrovato anche vecchi amici come Paolo Bonolis, che era tra i conduttori di Striscia la Notizia quando lei aveva 21 anni ed esordì come velina.

Elisabetta Canalis a Verissimo: “Perché ho lasciato l’Italia per vivere in America”

Canalis, all’apice del successo televisivo in Italia, prese una decisione del tutto inaspettata. Lasciò amici, lavoro e famiglia di origine per trasferirsi a Los Angeles. Quando le è stato chiesto come sia maturata la decisione, è arrivata la seguente risposta:

“Ho deciso di andare negli Usa, nonostante fossi contenta della mia vita in Italia. Ma avevo un’attrazione per l’America che mi ha rapita. Forse ho deciso alla leggera. Da un lato è stata una scelta che mi ha portato più serenità. In Italia avevo tanta pressione che non sempre mi faceva stare bene. Negli Usa non mi conosceva nessuno, come oggi. Una vita più normale. Ma sono contentissima anche di tutto quello che ho in Italia, quando torno sono felicissima”.

Le dichiarazioni sulla fine del matrimonio con Brian Perri

In America, la showgirl ha conosciuto il chirurgo Brian Perri, che è diventato suo marito e con il quale ha avuto la figlia Skyler Eva:

“La ragione vera per cui sono rimasta negli Stati Uniti è stata la storia con Brian. Abbiamo avuto una figlia, è stato l’uomo più importante della mia vita. Noi siamo due persone che si sono cercate e volute. Ci vogliamo ancora tanto bene. Non è più un rapporto di coppia; è un rapporto che si è evoluto. Facciamo ancora tutto insieme, anche le vacanze. Quando ci siamo separati, per un anno non lo abbiamo detto a nessuno. I suoi parenti non lo sapevano. Dopo dieci anni siamo stati onesti e abbiamo deciso di vivere vite sentimentalmente separate. Ma andiamo d’accordissimo”.

Elisabetta Canalis: “Sono single e con Maddalena Corvaglia non è successo ciò che scrivono sui giornali”

Silvia Toffanin, a un certo punto dell’intervista, ha posto la sua classica domanda sui sentimenti: “E l’amore?”. Canalis ha dichiarato di essere “eternamente single”, nonostante abbia “molti corteggiatori”. “Ma sono un bel pacchetto da prendere – ha aggiunto – Ho una figlia che è tremenda. Non ne fa passare uno. Lei è il giudice supremo e ci vede sempre giusto. Se ho avuto tante delusioni in amore? Ma le ho anche date. Le cose iniziano e finiscono. Io sono libera di divertirmi e di dire basta se una cosa non mi diverte più. Ci sono anche stati uomini che si sono avvicinati a me per il gossip. Faccio finta di non capirlo e poi dico ‘ciao'”.

Elisabetta è una donna che non si preclude nulla. Nemmeno eventuali seconde nozze. Certo dovrebbe arrivare qualcuno che la sappia stregare: “Se arrivasse una situazione seria, mi risposerei. Se mi sente mia figlia mi uccide. Comunque non escludo nulla. Se domani trovo l’uomo della mia vita, perché no?”

In conclusione ha parlato della fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia. Di recente Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che le due ex veline, un tempo inseparabili e amiche per la pelle, avrebbero rotto per una questione finanziaria che non sarebbe andata come speravano. Una ricostruzione che Canalis ha smentito a Verissimo: