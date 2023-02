Elisabetta Canalis fuori da Sanremo all’ultimo: non l’ha presa bene

Nella precedente edizione del Festival di Sanremo, la Regione Liguria scelse Elisabetta Canalis per la sua campagna di promozione durante le serate dell’Ariston. Lo spot scatenò numerose critiche per l’abbondante cachet (100mila euro) e anche perché, obiettivamente, l’ex velina è di origini sarde. Oltretutto, a fare da sfondo alla pubblicità c’era lo skyline di Los Angeles, città dove vive da anni la Canalis. Secondo quanto riportato dal giornale “Oggi”, la showgirl sarebbe dovuta essere nuovamente testimonial del territorio ligure e avrebbe avuto già pronti i bagagli per sbarcare sulla costiera. Tuttavia, le cose sono andate diversamente. Cosa è successo?

“All’ultimo momento qualcosa è andato storto e la poliedrica Eli è stata messa in disparte rispetto ad altre e meno famose influencer”, si legge sul noto settimanale. A quanto pare, l’ex fidanzata di George Clooney non avrebbe gradito affatto questa esclusione. Come ‘ripiego’, l’agente di Elisabetta starebbe cercando in tutti i modi di procurare alla sua cliente un ruolo permanente in qualche trasmissione ‘Rai’, in qualità di ospite fissa. Chissà se, una volta terminato il Festival, la Canalis tornerà veramente sugli schermi della televisione italiana.

Per lo spot di quest’anno, il regista Fausto Brizzi, che per la seconda volta firma la campagna sanremese della Liguria, ha scelto come location della pubblicità il galeone al Porto Antico di Genova. Protagonisti della campagna promozionale Maurizio Lastrico nei panni di Cristoforo Colombo e l’attrice genovese Alice Arcuri. Nello spot, quest’ultima cerca di convincere il collega a non partire per l’America, “perché l’America è qui”. Una chiara battuta sarcastica per rispondere alle critiche dello scorso anno. Brizzi non aveva diretto la nota pubblicità e, dunque, ha puntato sull’ironia e ha lanciato una velata frecciatina alla campagna promozionale con protagonista la Canalis.

Insomma, la showgirl starebbe ancora scontando il prezzo della polemica dell’anno passato. In ogni caso, è giusto ribadire che si tratta solamente di un’indiscrezione, dato che la protagonista diretta della vicenda non ha rilasciato nessun commento a conferma della presunta diatriba.

Chiara Ferragni a Sanremo: frecciatina per Elisabetta Canalis?

Chiara Ferragni, la quale ha debuttato martedì 7 febbraio come co-conduttrice di Sanremo, ha postato su Instagram una storia nella quale inneggia alla “sua Liguria”. Osservando il post, è stato inevitabile per molti pensare allo spot dello scorso anno sulla Regione costiera, con protagonista Elisabetta Canalis.

Alcuni hanno pensato che la Ferragni abbia voluto scimmiottare quella polemica pubblicità ed attirare ancora di più l’attenzione su di sè. Chiaramente, trattasi solo di ipotesi senza concrete fondamenta. Tuttavia, il dubbio che non scorra buon sangue tra le due, pare essere alquanto plausibile.