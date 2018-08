Elisabetta Canalis figlia: ecco perché non mostra mai il volto di Skyler

La figlia di Elisabetta Canalis: “Ecco perché non mostro mai il volto di Skyler sui social network”

Chi segue su Instagram Elisabetta Canalis lo sa bene: l’ex Velina di Striscia la notizia non mostra mai il volto della figlia Skyler Eva. La bambina avuta dal marito Brian Perri ha oggi tre anni e compare negli scatti della mamma sempre e solo di spalle. Una scelta decisamente controcorrente rispetto al giorno d’oggi, dove sui social network abbondando foto e selfie di neonati, anche di pochi giorni. Come mai la showgirl sarda ha preso questa decisione? Perché in questi anni non ha mai mostrato ai suoi follower la sua bambina? La Canalis vuole proteggere Skyler e lo ha chiarito attraverso il gioco delle domande su Instagram, al quale si è sottoposta per svelare qualche chicca della sua vita ai fan.

Elisabetta Canalis vuole proteggere la figlia Skyler Eva

“Copri sempre il viso di Skyler: oltre alla privacy c’è un altro motivo preciso?”, ha chiesto un follower curioso. Non si è fatta attendere la replica di Elisabetta Canalis: “Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…”. Per questo motivo, dunque, Elisabetta non ha mai presentato ufficialmente la figlia: né sui social network né in tv. Se ne parlerà tra qualche anno, quando Skyler Eva sarà più grande…

Elisabetta Canalis: “Skyler cresce in maniera selvaggia”

“La sto crescendo selvaggia, non l’ho mai tirata su da un pavimento, neanche quando era più piccolina. Ho sempre voluto che imparasse a cavarsela da sola. Anche nel buio, prima di addormentarsi, per evitare che associasse il pianto con le attenzioni. Se cominci a usare il primo per avere le seconde, te le daranno, ti piacerà al punto da farne un metodo, sbagliando. E non smetterai”, ha detto di recente a Vanity Fair Elisabetta Canalis che, per il momento, non è interessata ad un secondo figlio.