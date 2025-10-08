Elisabetta Canalis, ecco il nuovo fidanzato bellissimo: scoop firmato Signorini

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo allo scoperto. La showgirl sarda e l’ex rugbista veneziano, oggi attore affermato, si stanno frequentando. La voce circola da settimane. Di recente è stata confermata da Chi Magazine che ha sorpreso i due a entrare in un hotel 5 stelle di Milano. Hanno lasciato la struttura la mattina seguente. Le paparazzate divulgate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini lasciano poco spazio ai dubbi. Tra l’altro Elisabetta, quando ha notato i fotografi, li ha anche salutati. D’altra parte non ha nulla da nascondere.

Rigo e Canalis si sono conosciuti lo scorso luglio mentre giravano a Torino, come concorrenti, il reality di Netflix Physical: da 1 a 100. Da allora non avrebbero smesso di frequentarsi. Lui ha raggiunto lei anche a Los Angeles nelle scorse settimane. La showgirl, che per buona parte dell’anno vive negli Usa, fa però spesso tappa in Italia per impegni professionali e per passare del tempo con i familiari e gli amici. E ora anche per stare accanto all’ex rugbista.

Chi Magazine ha pizzicato nei giorni scorsi i due piccioncini mentre si rifugiavano nell’hotel a 5 stelle Casa Cipriani, a Milano. Il giorno seguente hanno fatto il check out e sono usciti assieme dall’albergo. Hanno tentato di non farsi riconoscere indossando dei caschi integrali, ma il ‘depistaggio’ non è andato a buon fine.

I fotografi che li stavano ‘braccando’ li hanno subito riconosciuti e, ovviamente, immortalati. Elisabetta, quando si è accorta di essere stata sorpresa in ‘flagrante’, ha salutato i paparazzi. Insomma, nessun gesto di stizza o di disappunto. Anche perché, non ha alcunché da nascondere o di cui vergognarsi.

Prima di conoscere Rigo era single. Due anni fa è finito il suo matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri, con il quale la showgirl ha avuto la figlia Skyler Eva (10 anni). I due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione. Canalis si è poi legata sentimentalmente al campione di kick boxing George Cimpeanu. La love story è durata qualche mese per poi naufragare. Ora il cuore di Elisabetta è tornato a battere per l’aitante e fascinoso ex rugbista.