Elisabetta Canalis a Domenica In in lacrime per il padre scomparso

Elisabetta Canalis è tornata in Italia per un’intervista a Domenica In. Un’intervista non molto lunga ma nella quale l’ex Velina di Striscia la notizia ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata e professionale. E sulla prima è impossibile non menzionare la relazione con George Clooney, che ha reso la Canalis famosa in tutto il mondo. Elisabetta ha però chiesto a Mara Venier di non nominare il divo di Hollywood: ormai quella storia è morta e sepolta e i due non hanno più alcun tipo di rapporto. “È un elefante nella stanza! Meglio non parlarne”, ha ribadito la soubrette, che oggi vive a Los Angeles con il marito ortopedico Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Durante la chiacchierata con zia Mara, Elisabetta non è riuscita a trattenere le lacrime quando si è parlato del padre scomparso di recente.

Elisabetta Canalis non vuole parlare di George Clooney e poi si emoziona per il padre

“Ci sono stati tanti momenti belli, ma il rapporto con mio padre poteva essere diverso. Era un uomo di altri tempi, di poche parole, faceva parte della generazione del dopoguerra; so che mi ha voluto un bene dell’anima, ma forse non siamo stati in grado di dircelo fino in fondo. Gli ultimi giorni sono stati difficili, io gli sono stata vicino sempre, spero di avergli trasmesso tutto il mio amore”, ha ammesso Elisabetta Canalis in lacrime ricordando il padre scomparso nel 2017. L’uomo, molto stimato in Sardegna dove ha diretto per anni la clinica radiologica dell’Università di Sassari, ha avuto un ictus durante una vacanza in America, proprio a casa della figlia.

Oggi Elisabetta Canalis è felice della sua vita e della famiglia che ha costruito

“Oggi sto benissimo, forse sono nella terza parte della mia vita, sono avvenuti tanti cambiamenti, tante cose, c’è stata una crescita”, ha poi confidato Elisabetta Canalis a Domenica In.