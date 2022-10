Elisabetta Canalis, “crisi” finita con il marito? Le foto non mentono

Questo pomeriggio è arrivata via Instagram Stories la smentita che tutti i più romantici attendevano ormai da diversi giorni. Elisabetta Canalis, fra le più amate ex veline della storia di Striscia la Notizia e oggi attrice, ha confermato a tutti i suoi fan via Instagram che, a quanto pare, fra lui e il marito Brian Perri va ancora tutto a gonfie vele, nonostante le voci che i più maligni avevano fatto circolare nei giorni scorsi.

Poco più di una settimana fa, infatti, sulla rivista di cronaca rosa Nuovo era apparsa un’indiscrezione che parlava di una profonda crisi all’interno della coppia. A riguardo, il magazine non forniva nessun’altra particolare informazione. L’unico eventuale indizio riguardo ad una possibile rottura era il fatto che all’interno del profilo Instagram personale di Brian Perri erano sparite tutte le foto insieme alla moglie Elisabetta Canalis e alla figlia Skyler Eva. Quello che si diceva e si faceva notare, in ogni caso, era il fatto che anche via social la Canalis si era fatta vedere sempre più di rado in compagnia del marito statunitense.

Un’assenza, quella di Brian Perri, sospetta a tal punto che anche la stessa rivista Oggi, nelle scorse ore, era in qualche modo caduta nel tranello social, parlando del fatto che alla festa di Halloween organizzata con gli amici Elisabetta Canalis apparisse da sola e che di Brian Perri non ci fosse nemmeno l’ombra.

Ma, come sempre, è necessario ricordarsi che la presenza o l’assenza su un social network come Instagram non è necessariamente un segnale di crisi o di lontananza di un membro della coppia. Può infatti essere che Brian Perri, che di sé in Italia ha parlato soltanto una volta a Le Iene, avesse bisogno di un po’ di privacy.

Le nuove foto di Halloweeen di Elisabetta Canalis: crisi finita?

A pochissime ore dal 31 ottobre, la grande e divertente notte delle streghe, la soubrette si è fatta rivedere dopo tanto tempo in compagnia del marito. Negli scatti pubblicati vediamo la ex velina felice e sorridente con il suo Brian: fra di loro la piccola Skyler Eva, pronta a godersi un party a tema dolcetto e scherzetto.

Certo, il principio può valere anche al contrario: non è detto che la presenza di Brian rappresenti di per sé un segnale concreto della solidità della coppia. Almeno in apparenza, però, marito e moglie sembrano essere più felici che mai, in barba ai pettegolezzi.