Elisabetta Canalis compie 40 anni: gli auguri social di Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis riceve gli auguri speciali della sua amica

Ebbeni si, seppur il tempo sembra non passare mai per Elisabetta Canalis, oggi la velina più famosa d’Italia compie 40 anni. Attrice, conduttrice, showgirl, modella, amica, mamma. La Canalis in questi anni ha fatto veramente di tutto. Tra passerelle, palcoscenici, set e televisione, Elisabetta ha puntato in alto dove, fortunatamente, è riuscita ad arrivare. La sua prima apparizione risale al famoso banco di Striscia La Notizia dove, una Canalis ancora ragazza, iniziò a muovere i primi passi. Il programma di Antonio Ricci la rese famosa al pubblico italiano e, da allora, fu tutto un crescendo di opportunità. Insieme a lei, tra uno stacchetto e l’altro, c’era anche Maddalena Corvaglia, la velina bionda. Le due instaurarono un rapporto forte e profondo che le tiene unite ancora oggi.

Gli auguri di Maddalena Corvaglia

In questo giorno cosi speciale per la Canalis non potevano certo mancare gli auguri di buon compleanno della sua inseparabile amica ed ex collega. Appena dopo la mezzanotte, infatti, Maddalena ha postato su Instagram una foto in cui le due appaiono insieme più complici che mai. Sotto, un lungo messaggio di affetto: “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. E’ inutile: più ti lascio lontana, più mi torni indietro come un boomerang (per fortuna). Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità.”

Un’amicizia sincera che dura da oltre 20 anni

La Corvaglia aggiunge: “Sono fortunata ad averti nella mia vita, sarda maledetta! Buon compleanno. Mi manchi”. Quasi immediata la risposta della festeggiata: “Sto piangendo davanti ad un bicchiere di cristal” e, subito dopo, ripostando la foto dell’amica scrive: “Non ti libererai mai di me.” Esternazioni, quelle delle veline, che lasciano intuire quanto intenso possa essere il loro legame anche a distanza di tantissimi anni. Dunque, Eli festeggia un compleanno speciale circondata da amore e tanto affetto. E non si può far altro che augurarle di arrivare ad altri traguardi cosi, sempre più bella!