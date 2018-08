Elisabetta Canalis nelle acque della Sardegna con il marito e la figlia

Elisabetta Canalis: vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia

L’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis si gode le sue vacanze estive in Sardegna in compagnia della sua famiglia. La showgirl è stata fotografata dal settimanale Gente ad Alghero, in provincia di Sassari, insieme al marito e alla figlia. La Canalis ama passare l’estate nella bella isola italiana, dove è tornata anche quest’anno. Come sappiamo, è da tempo che Elisabetta vive in America, in California. L’ex velina viene pizzicata nelle spiagge sarde in perfetta forma fisica frutto anche dell’allenamento alla quale si sottopone. Elisabetta Canalis abbraccia suo marito l’ortopedico Brian Perri nelle acque trasparenti della bella Sardegna. Poi va in barca al fianco della loro bambina Skyler Eva. Da qui la Canalis si concede dei tuffi atletici.

Elisabetta Canalis: la storia con il marito Brian Perri

Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri si sono sposati nel 2014, verso la fine dell’estate, un anno dopo essersi conosciuti. L’anno successivo al matrimonio dei due è nata la loro bambina Skyler Eva. Perri è un medico e ortopedico, oltre ad essere il direttore di una clinica situata a Los Angeles. Tra i due la storia prosegue a gonfie vele, come dimostrano le foto scattate da Gente durante la loro vacanza in Sardegna. Elisabetta Canalis e il marito Brian hanno dei visi sereni e rilassati e anche il rapporto con la loro bambina sembra essere bellissimo.

Elisabetta Canalis: presto in tv con la nuova stagione de L’Isola di Pietro

Molto presto rivedremo Elisabetta Canalis in televisione. L’ex velina di Striscia la Notizia sarà, infatti, uno dei personaggi della seconda stagione della fortunata serie tv L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Da tempo, i fan, attendo il ritorno della Canalis in televisione, in particolare in una serie televisiva a cui non lavorava dal 2010. La Canalis non sarà l’unica novità della prossima stagione della fiction con Gianni Morandi. Al cast si aggiunge, infatti, anche Lorella Cuccarini che, circa un mese fa, ha pubblicato le prime foto direttamente dal set.