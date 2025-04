Elisabetta Canalis, colpo di scena: riappare col fidanzato e lo ‘mena’

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu si sono lasciati? Tutto smentito con un paio di video ‘furoreggianti’ in cui si vede la showgirl sarda menare pugni potentissimi sui guantoni del fidanzato di origini rumene. Naturalmente nulla di violento, semplicemente la conduttrice si è ripresa mentre stava sostenendo una seduta di allenamento di kickboxing con il compagno che, della disciplina, non è un novellino, per usare un eufemismo (è stato in passato campione europeo e mondiale).

Elisabetta Canalis ricompare a sorpresa con Georgian Cimpeanu

La notizia naturalmente non sta nei pugni poderosi sfoderati dalla Canalis, che nella kickboxing si muove ormai da tempo che è una meraviglia, quanto piuttosto nel fatto che con Georgian pare non esserci stata la rottura annunciata da praticamente tutti gli organi di stampa italiani nei giorni scorsi. Oppure può darsi che un addio ci sia stato realmente, ma che poi ci sarebbe stato un ritorno in love lampo.

Le indiscrezioni sui presunti tradimenti subiti da Elisabetta Canalis

Mentre si mormorava di storia al capolinea e presunti tradimenti da parte di Cimpeanu, la Canalis se ne è stata zitta zitta, preferendo non commentare in alcun modo le indiscrezioni relative alla sua vita sentimentale. Nel tardo pomeriggio di lunedì 14 aprile, invece, il colpo di scena: sul suo profilo Instagram la showgirl sarda ha taggato il fidanzato e si è ripresa mentre si allenava con lui. E pensare che nei giorni scorsi il magazine DiPiù ha scritto che la relazione era terminata per presunte corna messe dal personal trainer a ‘Ely’.

In particolare, il magazine ha raccontato che la Canalis avrebbe scoperto alcune chat compromettenti sul cellulare di Georgian. La rivista ha sospettato che tali presunte chat, sempre ammesso e non concesso che esistano davvero messaggi ‘scomodi’, avrebbero come protagonista Jessica Michel Serfaty, donna allenata da Cimpeanu nonché ex fidanzata di Leonardo Maria Del Vecchio.

Tra l’atro DiPiù ha scritto che gli amici della showgirl avevano confermato che la Canalis era tornata single. A quanto pare invece non è così; è tornata a ‘menare’ Georgian. Ovviamente solo in allenamento e sportivamente parlando.