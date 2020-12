Elisabetta Canalis capelli: perché l’ex Velina si è fatta bionda

Sta facendo parecchio discutere il nuovo look sfoggiato dalla soubrette sarda che da tempo vive in California

Elisabetta Canalis oggi è bionda. Proprio così, l’ex Velina mora di Striscia la notizia si è tinta i capelli. E ha mostrato il risultato su Instagram, dove è seguita da quasi tre milioni di follower. Uno scatto che ha lasciato tutti senza parole: c’è chi ha apprezzato la novità e chi, inevitabilmente, ha storto il naso. Eppure c’è un motivo ben preciso dietro questo cambio look repentino…

Stando a quanto trapelato dalle stories della diretta interessata Elisabetta Canalis è stata vittima di un lavoro eseguito male. La 42enne ha condiviso un articolo di un sito italiano che parlava dei suoi nuovi capelli e ha così commentato: “Se quella che a West Hollywood mi ha sbagliato il colore solo sapesse…”. Non solo: nella foto in cui mostra il nuovo colore la Canalis rammenta che mancano pochi giorni alla fine del 2020.

Un anno funesto per tutti a causa della pandemia. E mesi complicati pure per Elisabetta Canalis, costretta a stare lontano dalla famiglia e ora pure con la tinta del colore sbagliato. Al momento non è chiaro se la Canalis tornerà di nuovo dal parrucchiere per riappropriarsi delle sue tonalità naturali o se per un po’ si godrà la vita da bionda.

Elisabetta Canalis versione bionda ha diviso i follower. C’è chi è stato contento di vedere un cambiamento del tutto inaspettato e chi invece preferisce l’Elisabetta di sempre con il suo fascino mediteranno.

Cosa fa oggi Elisabetta Canalis

Oggi Elisabetta Canalis continua a vivere negli Stati Uniti, a Los Angeles, insieme al marito ortopedico Brian Perri e alla figlia di cinque anni Skyler Eva. Secondo gli ultimi gossip la showgirl tornerà presto in Italia: è in lizza per un nuovo programma top secret in onda su Italia Uno.

La trasmissione dovrebbe andare in onda nel primi mesi del 2021, Coronavirus permettendo. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ma a quanto pare si tratta di un progetto assai interessante e stimolante, che rilancerebbe la carriera della 42enne.

Elisabetta è da tempo lontana dal piccolo schermo. Esclusa l’intervista a Domenica In dello scorso anno, l’ultima apparizione tv in Italia risale al 2018, quando è stata giurata di Sanremo Young su Rai Uno.