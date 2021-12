Elisa positiva al Covid, salta Sanremo Giovani: come sta la cantante

Elisa Toffoli, in arte Elisa, non sarà presente in studio insieme agli altri Big del Festival 2022 a “Sanremo Giovani”. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore e direttore artistico Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione della competizione canora riservata alle nuove proposte. Ecco cosa si sa sullo stato di salute della triestina.

Come riportato da TvBlog Elisa è costretta a saltare uno degli appuntamenti “preparatori” in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo il prossimo febbraio 2022. Domani, 15 dicembre 2021, è prevista la serata conclusiva di “Sanremo Giovani”, durante la quale si scontreranno i 12 finalisti della kermesse tra i quali spicca il nome di Martina Beltrami, che ha partecipato alla 19esima edizione di “Amici”. La finale del concorso sarà trasmessa su Rai1 e vedrà la partecipazione dei 25 big in gara il prossimo Sanremo. Tutti tranne Elisa, la quale probabilmente potrà collegarsi in videochiamata. Ecco le parole di “Ama”:

“Domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il Covid in forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento Skype. Lei è la prima che è dispiaciuta”.

Anche questa edizione del Festival, come quella del 2021, si svolgerà in un momento delicato dal punto di vista epidemiologico. L’anno scorso uno degli artisti in gara, Irama, non ha potuto esibirsi live proprio in quanto positivo al Covid. Sull’argomento Amadeus ha ironizzato:

“Se ci sarà un caso di positività quest’anno, non sarà squalificato il cantante, ma manderò in onda il video, come accaduto l’anno scorso con Irama. Per questo suggerisco di pettinarsi durante le prove generali”.

Elisa ha contratto il Covid: le parole della cantante

Poco dopo la delicata comunicazione di Amadeus la 43enne ha deciso di parlare in prima persona ai suoi più di un milione di followers delle sue condizioni di salute attraverso delle storie Instagram. La triestina ha confermato quanto riportato dal conduttore di Sanremo e ha rassicurato i suoi fan dicendo di star bene “per fortuna” e che “è tutto ok” in quanto lei e le persone a lei più vicine hanno contratto il virus “in forma leggera”.

Elisa ha detto di essere dispiaciuta di aver dovuto anche rimandare altri impegni, come il raduno del suo fanclub. La Toffoli ha concluso ringraziando tutti coloro che le stanno scrivendo messaggi di supporto, mostrandosi molto speranzosa di “tornare presto in pista” e annunciando di avere intenzione di essere più attiva sui social per sentirsi in compagnia dei suoi followers.

La cantante tornerà a Sanremo a 21 anni di distanza dalla sua vittoria del 2001, a soli 23 anni, con il brano “Luce (Tramonti a Nord Est)” scritto insieme a Zucchero Fornaciari. La canzone con la quale gareggerà è stata scritta durante il lockdown.“Il suo destino era di aspettare Sanremo e il 2022 per incontrarvi” ha scritto qualche giorno fa la cantautrice su Instagram.