Elisa Isoardi torna in tv: trattative in corso dopo la cantonata da Mediaset

L’estate 2021 si sta rivelando rovente per Elisa Isoardi, in attesa di scoprire che cosa le riservi il futuro sul piccolo schermo. Dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi si vociferava che avrebbe ricevuto presto una proposta da parte di Cologno Monzese. L’ex volto del primo canale della Tv di Stato, invece, è rimasta senza programma. La presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022 ha mandato in fumo ogni certezza. Quella che partirà a settembre prossimo si prospetta una stagione ricca di cambiamenti, tra i quali il ridimensionamento di Barbara d’Urso e nuovi programmi affidati ad altri presentatori.

Pier Silvio Berlusconi ha rotto il silenzio puntualizzando che con la Isoardi non vi era un progetto specifico e a oggi non c’è volontà particolare di utilizzarla. Una sorpresa poco gradita per i sostenitori della conduttrice. Ipotesi e speranze naufragate, un rientro improbabile tra le braccia di mamma Rai, cui Elisa ha detto addio dopo diciotto anni di onorato servizio in seguito alla chiusura definitiva de La Prova del Cuoco.

In ogni caso nulla sembra essere ancora perduto. Per la Isoardi c’è qualcosa che bolle in pentola. La passione per la cucina sembra essere una certezza anche per il suo futuro. Come riporta il settimanale NuovoTv, si mormora che la cuneese abbia già le mani in pasta e sia pronta a tornare quanto prima. Sarebbero in corso delle trattative con il gruppo Discovery che sembra piuttosto interessato ad annoverarla tra i sempre più numerosi volti noti del gruppo. Magari condurrà un programma su Real Time?

Elisa Isoardi sull’amore: “Difficile trovare la persona giusta”

Dopo la relazione con il leader della Lega Matteo Salvini, che si è vaccinato contro il Covid-19, durata dal 2015 al 2018 Elisa Isoardi si è sempre dichiarata ufficialmente single. Il flirt con il maestro Raimondo Todaro, con il quale ha condiviso l’esperienza a Ballando con le Stelle, si è rivelato un nulla di fatto.

Tra loro, infatti, non ci sarebbe stato neanche un bacio. La conduttrice ha fede nell’amore, anche se sembra piuttosto difficile trovare la persona giusta. Le piacerebbe condividere la felicità con qualcuno con cui scandire il proprio tempo.