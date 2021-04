Elisa Isoardi sull’Isola: “È stata durissima”, ma qualcosa non quadra

Continuano gli abbandoni a L’Isola dei Famosi 2021. Elisa Isoardi si è ritirata nel corso della nona puntata dopo essere stata colpita da un lapillo bollente all’occhio. In seguito a un controllo medico andato male, è stata costretta al rientro in Italia. Nonostante l’occhio bendato, sui social si è mostrata sorridente e si è detta fiera del percorso fatto perché le ha dato la possibilità di mostrare una persona inedita che non ha paura di mettere a nudo fragilità e difetti senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’ex volto del mezzogiorno del primo canale della Tv di Stato ha confessato:

“È stata durissima. Sì ho fatto il mio percorso all’Isola liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose”

C’è qualcosa che non quadra in merito al suo ritiro. Secondo Dagospia, infatti, la naufraga avrebbe realmente avuto problemi all’occhio ma non tali da richiedere l’uscita dal reality show condotto da Ilary Blasi. Secondo indiscrezioni, avrebbe firmato solo per otto puntate. Tutto inventato? Intanto il futuro televisivo per Elisa Isoardi sarebbe davvero in salita. Secondo voci, dovrebbe prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva.

Elisa dovrebbe condurre uno spin-off di Mattino Cinque durante il weekend. Probabilmente il contenitore del mattino della rete ammiraglia del Biscione si estenderà anche al sabato e alla domenica, alla luce del grande successo di ascolti tv che sta ottenendo in particolare in quest’ultimo anno.

Mattino Cinque viaggia sull’onda del 18% toccando anche vette del 20% di share. Fra circa due settimane rivedremo la conduttrice nello studio de L’Isola dei Famosi 2021, dopo aver portato al termine la quarantena cui sono costretti tutti i concorrenti che rientrano in Italia dall’Honduras.

Elisa Isoardi, Akash Kumar lancia una bomba: “Le ho regalato 2000 euro di vestiti”

Intervistato al Punto Z di Tommaso Zorzi, Akash Kumar ha lanciato una vera e propria bomba. Il modello ha svelato un retroscena precedente al suo arrivo sull’Isola e in particolare su Elisa Isoardi. Secondo la sua versione dei fatti, avrebbe regalato duemila euro dei suoi vestiti alla Isoardi e di questo avrebbe le prove. In seguito ha tenuto a puntualizzare di non avere nulla contro di lei, ma si è rilevata una concorrente stratega.