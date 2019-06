Elisa Isoardi di nuovo single: è già finita con Alessandro

Elisa Isoardi non è più fidanzata: addio ad Alessandro

Non c’è pace in amore per Elisa Isoardi. Dopo l’addio a Matteo Salvini, voluto dalla stessa conduttrice Rai, ora si è già spezzato il legame con Alessandro, un imprenditore con cui l’ex modella faceva coppia da qualche mese. Ad annunciare la rottura è stato Alberto Dandolo su Dagospia, che ha rivelato che la Isoardi è tornata a frequentare gli amici del cuore dopo l’addio al fidanzato. In realtà Elisa non ha mai pubblicizzato troppo il suo rapporto con Alessandro: alle domande dei giornalisti ha sempre risposto con una certa ritrosia e riservatezza, chiarendo che la storia doveva ancora decollare sul serio. E forse non è mai decollata davvero, anche se per il momento non ci è dato sapere di più.

Elisa Isoardi si consola con il lavoro in televisione

Di nuovo sola dopo Matteo Salvini e Alessandro, Elisa Isoardi si consola con la carriera. La presentatrice è a lavoro sulla nuova edizione de La Prova del Cuoco, dove è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo nonostante gli ascolti poco brillanti. Per la prossima stagione televisiva, come sempre in partenza a settembre, la Isoardi sta mettendo a punto delle importanti novità al format lanciato e consacrato dalla collega Antonella Clerici. Nel frattempo la Isoardi, proprio per il suo impegno nella trasmissione Rai, è stata premiata dalla Federcuochi nel corso dell’evento Un anno di zapping organizzato dal Moige.

Il premio speciale a La Prova del Cuoco della Isoardi