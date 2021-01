Periodo di ‘transizione’ su tutti i fronti per Elisa Isoardi che dopo Ballando con le Stelle è ancora in ‘pausa’ forzata dalla tv. Conclusasi l’esperienza a La Prova del Cuoco, che quest’anno avrebbe tagliato i 20 anni di messa in onda se non fosse stato tolto dal palinsesto di Rai Uno, la conduttrice ha tirato le somme della sua situazione con Tv Sorrisi e Canzoni, parlando a ruota libera della sua vita privata e di quella professionale.

Qualche mese fa si era parlato di un programma da affidarle nei primi mesi del 2021, più precisamente Check Up, ma alla fine il progetto non si è concretizzato. Così la Isoardi, in un momento privo di impegni, ha deciso di dedicarsi di più a se stessa tra lunghe passeggiate in solitaria, letture e cucina. “Sto vivendo un periodo di transizione e penso che siano questi i periodi più importanti della vita”, ha raccontato al settimanale diretto da Aldo Vitali. Lo stop televisivo lo vede con positività perché è certa che “quando si corre troppo, non ci si accorge di quello che succede intorno a noi”.

Meno tv ma più Instagram dove Elisa ha una fanbase di quasi 500mila utenti. “Una bellissima forma di comunicazione privata perché ti dà la possibilità di far vedere la tua vita al di fuori dei riflettori”. Il piccolo schermo rimane però il suo habitat naturale. Attualmente sembra che tutto taccia ma non è detto che presto possa tornare a vestire i panni della conduttrice. Nel frattempo nessun progetto definito all’orizzonte; Elisa, però, a differenza di prima ha più consapevolezza di ciò che vuole fare.

“Mi piacerebbe provare cose nuove, che però abbiano il ‘totale’ della mia storia: sarebbe bello portare quello che ho fatto in questi anni, senza buttarlo via. Con Ballando ho capito che si può cambiare, si può mostrare un lato diverso di sé. Mi piacerebbe prendere tutti questi spunti e portarli in un programma da scrivere”.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle il gossip ha avuto parecchio da scrivere su di lei. In particolare sul legame che si è creato con il suo maestro Raimondo Todaro. A un certo punto si è persino parlato di un flirt clandestino in corso e di una passione consumata in gran segreto. Si è scoperto successivamente invece che c’è stata una bellissima amicizia e un feeling professionale molto acceso con il danzatore ma nessuna love story. Anche perché alla fine del percorso nello show capitanato da Milly Carlucci, Todaro è uscito allo scoperto con un’altra donna, Sara Arfoui, giovane professoressa de L’Eredità.

E la Isoardi? C’è qualcuno nel suo cuore in questo momento? “Sono in fase di ‘ricezione e ascolto’ anche da questo punto di vista. Chissà. E quando uno è propositivo e ricettivo, le cose poi arrivano”. Dalla serie: ‘Chi ha orecchie per intendere, intenda’.