Elisa Isoardi resta disoccupata: ecco chi sta bloccando il suo ritorno in Rai

Il futuro lavorativo di Elisa Isoardi più nero che mai. Da due anni la presentatrice non è alla guida di un programma tutto suo in televisione. L’ultima esperienza, a La prova del cuoco, risale al 2020. Rimasta senza alcuna trasmissione l’ex modella si è messa alla prova prima a Ballando con le Stelle e poi all’Isola dei Famosi. Di recente si era parlato di un ritorno su Rai Uno ma pare che qualcuno stia bloccando questo rientro…

Gli ultimi gossip su Elisa Isoardi

Stando a quanto sussurra Dagospia Elisa Isoardi starebbe pagando uno scotto importante per via della sua relazione con Matteo Salvini, durata dal 2014 al 2018. Pare che un consigliere d’amministrazione in quota Lega abbia posto un veto sulla giovane presentatrice. Elisa era ad un passo dalla conduzione di Unomattina Estate ma all’ultimo l’azienda avrebbe optato per la giornalista del Tg 1 Maria Soave.

“La bella Elisa pagherebbe ancora il fidanzamento, finito ormai da tempo, con il leader leghista, ora felicemente accoppiato con Francesca Verdini”

Sembra che Elisa Isoardi sia ora in lizza per la prossima edizione di Linea Verde, quest’anno condotto in solitaria da Beppe Convertini dopo l’addio di Ingrid Muccitelli. Le chance di spuntarla però sarebbero piuttosto basse.

La nuova vita di Elisa Isoardi

Al momento nessun commento è arrivato da parte di Elisa che, lontana dal piccolo schermo, continua ad alimentare il suo rapporto con i fan su Instagram. La Isoardi si sta dedicando in questi mesi alla famiglia, alle sue passioni come la cucina, ad un corso di inglese avanzato e al fidanzato ritrovato, l’imprenditore Alessandro Di Paolo.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente la 39enne non ha però nascosto che affrontare questo periodo da disoccupata non è facile come sembra. Soprattutto perché Elisa ha iniziato da giovanissima e ha alle spalle già una carriera ventennale.

La Isoardi ha inoltre espresso la voglia di diventare madre: un figlio potrebbe essere il coronamento del legame con Di Paolo, che è stato piuttosto burrascoso. I due si sono frequentati tempo fa per poi lasciarsi: lo scorso autunno il ritorno di fiamma che ha stravolto la vita di Elisa.