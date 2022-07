Elisa Isoardi parla di Todaro: perché avrebbe fatto meglio a tacere

La conduttrice piemontese torna in Rai e torna a parlare del ballerino, ex Ballando con le Stelle: cosa ha dichiarato

Elisa Isoardi è tornata a parlare di Raimondo Todaro, con il quale ha partecipato a Ballando con le Stelle nella penultima edizione del talent show guidato da Milly Calrucci. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Leggo. Le sue parole, però, sono suonate un poco stridenti. La conduttrice piemontese si è dichiarata single e quando le è stato domandato del danzatore, con cui ebbe un forte feeling nel programma di Rai Uno, ha risposto così: “La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…”.

Ebbene, cosa c’è che fa storcere il naso? C’è che la Isoardi ha liquidato la questione dicendo che con il ballerino ha avuto solo un legame professionale. Tutto vero, nulla da eccepire. Peccato che quando fu in gara a Ballando, con la complicità di lui, ha più volte strizzato l’occhio al gossip, lasciando intendere, sempre in maniera velata, che il rapporto fosse speciale. Certo non speciale da far nascere una relazione (infatti non è germogliato alcunché), ma in diversi frangenti ha palesemente avuto l’intenzione di non chiarire fino in fondo la questione.

Insomma, ha ‘giocato’, come d’altra parte fanno molti suoi colleghi che sanno che la visibilità e il restare sulla cresta dell’onda è metà del lavoro di chi fa tv. Ecco, magari, a distanza di tempo, al posto che voler sostenere che è stato il pubblico a voler scorgere un qualcosa che non c’era, potrebbe tranquillamente dire che ogni tanto ‘giocare’ con la cronaca rosa è divertente e, sotto certi punti di vista, tutt’altro che controproducente.

Purtroppo, però, troppo spesso chi fa tv crede che certe dinamiche, di fatto costruite a tavolino o esasperate di proposito (a Ballando con le Stelle non è la prima volta che certe coppie professionali ‘giocano’ con il gossip), risultino al pubblico totalmente spontanee. Ecco, anche no. E va bene pure ‘giocare’ finché il tema è caldo, poi, però, si potrebbe anche dire “Ok, abbiamo scherzato”.

Elisa Isoardi sul ritorno in Rai e la concorrenza di Maria De Filippi e Amici

Oltre la questione Todaro, la Isoardi ha parlato del suo ritorno in Rai. Sarà protagonista della domenica pomeriggio di Rai Due con lo show ‘Vorrei dirti che’, in partenza l’11 settembre. Andrà a scontrarsi con due totem come Domenica In e Amici di Maria De Filippi. “Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…”.

Parole al miele per Mara Venier: “Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è stata la prima rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda quindi devo soltanto dirle grazie. E poi Bianca Berlinguer: sono andata spesso a Carta Bianca, un salotto di prestigio”.