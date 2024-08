Elisa Isoardi, niente figli: cosa pensa sua madre del suo discorso

Elisa Isoardi si racconta a ruota libera. La conduttrice piemontese, in una lunga chiacchierata con il magazine Gente, ha parlato apertamente della sua situazione sentimentale e professionale. Dall’amore “totalizzante” con Matteo Salvini, al rifiuto di un programma su Rai Due, fino ai prossimi impegni con Linea Verde Italia e la posizione relativa alla maternità.

Elisa Isoardi e il no alla Rai

“Ho sempre avuto un piglio maschile in un corpo di donna. Indipendente, pragmatica, avevo fame di fare, di conoscere e di imparare, senza mai, però, farmi guidare nelle decisioni da prendere. È ancora così”, spiega la Isoardi che si appresta a tornare alla conduzione di Linea Verde Life che cambierà nome in Linea Verde Italia. A questo punto rivela che dai piani alti di Viale Mazzini le è stato proposto di migrare su Rai 2 alla guida di una trasmissione quotidiana nel day time. Ci ha pensato e poi ha detto “no grazie”.

“Ho atteso tre anni prima di tornare su Raiuno – ricorda la presentatrice -, che per me è casa, era giusto stare qui, fare quel famoso passo indietro rispetto all’allettante visibilità che ti dà una trasmissione quotidiana, realizzata in studio”.

L’amore “totalizzante” con Salvini

Per quel che riguarda il versante sentimentale, la Isoardi oggi si dichiara single. Non c’è alcun lui nella sua vita amorosa. Non un problema perché, secondo la sua filosofia, si può avere un ottimo equilibro e tante soddisfazioni anche se non si ha un compagno. Ma perché è sola soletta? A questo punto arrivano parole che faranno piacere all’ex Matteo Salvini.

“Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare”, afferma la Isoardi riferendosi al leader della Lega. Infatti per è lui che ha provato l’amore “totalizzante”. Oggi non sente il bisogno di avere per forza un partner perché sostiene di aver compreso che anche da sola vive serenamente.

“Mi basto da sola, la cosa mi piace e insieme mi spaventa: quando ci si abitua così, e si sta bene, si diventa tanto selettivi”. Ovviamente il suo cuore resta aperto ma solo a “uomini completi, risolti, che non entrano in competizione. E questo mix è difficile da trovare. Oggi le donne sono super emancipate e spesso loro non reggono il confronto”.

Insomma, la sua ‘singletudine‘ è un mix tra scelta personale e mancanza di ‘materiale umano’ interessante. Naturalmente i corteggiatori non le mancano, ma al momento non suscitano il suo interesse. “Non sono una preda! – aggiunge – Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare”.

Elisa Isoardi e il ragionamento sulla maternità e i figli

Capitolo maternità. La Isoardi ha 41 anni e quando le si domanda se abbia mai pensato di avere figli, spiega che non crede che un frutto d’amore sia per forza “l’esaltazione di una donna”. Non esclude che un giorno possa diventare madre, ma non ha l’ossessione di avere un figlio. Se ci sono le condizioni per farlo, ossia un rapporto solido e la volontà di mettere su famiglia, che ben venga, altrimenti “va bene lo stesso”.

Sua madre non ha dubbi e pensa che Elisa non diventerà mai genitrice. A riferire il pensiero della donna è stata la stessa Isoardi: “Secondo mia madre io non farò mai figli, mi vede troppo concentrata sul lavoro. Invece mio padre a volte mi chiede come mai non gli presento qualcuno. Di mentalità è antico, per lui non sono single, sono proprio zitella. Ma che ci posso fare? La mia realizzazione non passa necessariamente attraverso la coppia”.