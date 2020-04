Elisa Isoardi, gaffe social: non c’è Conticini ma uno sconosciuto, reazione

Elisa Isoardi, la gaffe su Instagram è tutta da ridere: al posto di Paolo Conticini arriva uno sconosciuto, la reazione della conduttrice

Niente tv, niente spettacoli, niente uscite di casa. In compenso tanto Instagram e tante dirette. Elisa Isoardi, come molti altri suoi colleghi del piccolo schermo, in questo periodo di quarantena, si sta dilettando con una serie di incontri virtuali con altri personaggi noti. Ieri, nel suo personale format #aperitivoconelisa, stava attendendo l’arrivo dell’attore Paolo Conticini. Ma qualcosa è andato storto ed Elisa si è ritrovata in chat con uno sconosciuto, suo fan. Una gaffe tutta da ridere, capitata per via di qualche azione spassosamente maldestra della conduttrice in forza alla Rai. Quando poi è giunto, Conticini si è fatto una gran risata, canzonando Elisa con la sigla di Scherzi a Parte.

Elisa Isoardi e Conticini: si infila il fan

Chi ha dimestichezza con Instagram, il social del momento, ben sa che si può mandare una richiesta a qualcuno per conversare pubblicamente innanzi ad altri utenti interessati alla diretta. Chiaramente la Isoardi, per via di una piccola svista, al posto di aprire il dialogo con Paolo Conticini, lo ha avviato con Giampaolo, un fan calabrese a lei sconosciuto. E, ohibò: ecco che si è ritrovata spaesata e un po’ imbarazzata nel non veder comparire Conticini. Dopo qualche minuto in compagnia del suo ‘seguace’, ecco che è giunto l’attore che ha scherzato con l’ex di Matteo Salvini su quanto accaduto.

Elisa Isoardi in attesa di scoprire il suo futuro televisivo

“Dato che è rinomata la mia abilità in campo tecnologico, vi invito a guardare cosa ho combinato durante l’aperitivo di lunedì con il brillante Paolo Conticini. Attenzione che magari potrebbe toccare a voi!”, ha scritto Elisa dopo la gaffe, facendo della sana autoironia. Per quel che riguarda il versante televisivo, la conduttrice resta in attesa di capire come la Rai si muoverà per i prossimi mesi. Rumors dicono che potrebbe chiudere per sempre il format storico de La Prova del Cuoco.