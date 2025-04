Elisa Isoardi fuori da Linea Verde Italia: il motivo dell’addio

Elisa Isoardi fuori da Linea Verde Italia. A riferire in esclusiva l’addio della conduttrice piemontese al programma di Rai Uno è il portale DavideMaggio.it. Secondo quanto appreso, Isoardi, che timona la trasmissione assieme alla collega Monica Caradonna dal 2023, dalla prossima stagione non sarà più in onda ogni sabato alle 12:30. L’ex compagna di Matteo Salvini, però, non dovrebbe lasciare la tv di Stato, tantomeno l’ammiraglia Rai. Il motivo della fine della sua avventura ‘zaino in spalla’ a Linea Verde Italia sarebbe infatti riconducibile alla volontà della dirigenza di affidarle un programma in studio, nella fascia daytime.

Sempre seguendo lo scoop firmato da Davide Maggio, la Rai starebbe vagliando l’ipotesi di piazzare la Isoardi nel sabato pomeriggio di Rai Uno, al posto della giornalista Emma D’Aquino, la cui esperienza a Sabato in Diretta si dovrebbe quasi certamente concludere al termine della stagione in corso. Una decisione che appare inevitabile visti gli ascolti tutt’altro che rosei del talk show spin off de La Vita in Diretta che è subentrato a Italia Sì. Se si dovesse concretizzare tale scenario, la Isoardi tornerebbe in onda il sabato su Rai Uno, ma non più alle 12:30 bensì intorno alle 17.

Elisa Isoardi derubata durante le riprese di Linea Verde

Nelle scorse ore, la conduttrice è stata derubata durante le riprese di Linea Verde. Mentre si trovava a Livorno per girare la puntata della trasmissione, dei ladri si sono intrufolati nel suo van e hanno fatto piazza pulita di tutto ciò che hanno trovato, compreso il suo cellulare. A raccontare l’accaduto è stata la stessa presentatrice che, tramite un post social, ha poi ringraziato la polizia per l’efficienza mostrata

In particolare, le sono stati sottratti il telefono e la borsa al cui interno c’erano anche le carte di credito e il portafogli. Dopo il fattaccio la Isoardi ha sporto denuncia. Il furto si è verificato lungo la mattina di mercoledì 23 aprile. Nonostante sia stata derubata, la conduttrice piemontese non ha perso lo spirito positivo e ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno. “C’è di peggio. L’unica cosa che bisogna fare in questi casi è non perdere la pazienza”, ha concluso.