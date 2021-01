Elisa Isoardi e Todaro hanno litigato? La verità e cosa c’entra Oradei

Nessuna storia d’amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro dopo Ballando con le Stelle. Anzi, i due si sono allontanati parecchio, tanto che più di qualcuno ha parlato di un presunto litigio tra ex allieva ed ex maestro. Gli ultimi post Instagram della conduttrice Rai sono apparsi piuttosto malinconici e sulla bacheca social di Raimondo non sono comparsi gli auguri di buon compleanno da parte di Elisa. Come se non bastasse la presentatrice ha condiviso alcune stories mentre balla con Stefano Oradei, altro ballerino e insegnante del programma di Milly Carlucci nonché ex fidanzato di Veera Kinnunen.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Elisa Isoardi ha chiarito tutta la situazione, che ha allarmato i fan e stuzzicato la fantasia degli appassionati di gossip. La 38enne ci ha innanzitutto tenuto a precisare che con Raimondo Todaro non c’è stata alcuna discussione:

“Nessun litigio, siamo tutti amici per cui possiamo tranquillamente ballare tra di noi”

Ma allora perché quel video con Stefano Oradei e non con Raimondo Todaro? Questa la spiegazione di Elisa:

“Raimondo era a Catania dai genitori e, dato che volevo fare un regalo ai fan esibendomi in un ballo, ho chiesto a Stefano, che è un bravissimo maestro. Volevo cimentarmi in una coreografia del film Dirty Dancing che ho poi dedicato ai tanti gruppi di ammiratori che sono nati durante la mia partecipazione a Ballando con le Stelle”

Elisa Isoardi non ha esitato a definire Stefano Oradei un bravo ragazzo e un ballerino eccezionale. Un gentleman che non ha dimenticato di omaggiare l’ex fiamma di Matteo Salvini con un mazzo di fiori nel giorno del suo compleanno, festeggiato lo scorso 27 dicembre.

Elisa Isoardi non è fidanzata

Elisa ha ribadito che con Oradei non c’è alcun coinvolgimento amoroso ma solo una bella amicizia. Da tre anni la Isoardi è single anche se vuole innamorarsi di nuovo al più presto. L’istinto materno dell’ex Miss Cinema comincia a farsi sentire e Elisa spera presto di trovare l’uomo giusto con il quale mettere su famiglia.

Elisa Isoardi ha inoltre assicurato che con Raimondo Todaro non c’è mai stato nulla di romantico o passionale. Le loro coreografie a Ballando con le Stelle hanno fatto sognare tutti ma di vero, concreto e reale non c’è stato niente. Tanto che dopo la fine del varietà il siciliano si è fatto vedere con un’altra.

A quanto pare da qualche mese Raimondo Todaro fa coppia fissa con Sara Arfaoui, la Professoressa de L’Eredità di Flavio Insinna. Una liaison mai confermata dai diretti interessati ma che sembra continuare tutt’oggi a gonfie vele.