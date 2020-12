Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei (video): la reazione di Todaro

Elisa Isoardi, oggi 27 dicembre 2020, ha spento 38 candeline, festeggiando il suo compleanno sui social in modo alquanto originale. Come aveva anticipato nelle scorse ore, ha regalato una chicca ai propri fan confezionando un video in cui la si vede protagonista con Stefano Oradei di una coreografia emozionante. I due hanno ballato sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life (Bill Medley, Jennifer Warnes). Si tratta del brano ‘storico’ del celebre film Dirty Dancing – Balli proibiti che consacrò gli attori Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Così, metaforicamente, Isoardi e Oradei hanno vestito i panni di Baby e Johnny, dando vita a un ballo proibito. Ma perché Elisa, nonostante si sia concluso Ballando con le Stelle continua a danzare? Semplice: la conduttrice ha dichiarato che la scoperta più approfondita della disciplina – proprio grazie alla partecipazione allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci – l’ha stregata a tal punto che proseguirà a cimentarsi nel ballo. ‘Abbandonato’ Raimondo Todaro, suo partner nel programma (sui due si è scatenato anche un rovente gossip), ha trovato nel maestro Stefano Oradei una persona disponibile a darle altre lezioni. Da qui la chicca di Natale per i fan.

E Raimondo? Come ha reagito nel vedere la sua ex partner di Ballando con Stefano? Molto bene: sotto al filmato social, divulgato dal Elisa sul suo profilo Instagram, ha piazzato un bel cuore rosso e un incoraggiante “Top”, segno che ha apprezzato l’iniziativa della Isoardi e del suo collega. Chi pensava che avrebbe provato della gelosia si è dovuto ricredere. A parte il commento di Todaro, ne sono giunti molti altri. La maggior parte dei fan ha trovato il ballo emozionante e azzeccato. Non sono nemmeno mancati coloro che hanno sostenuto, con sapore nostalgico, che tra la conduttrice e Raimondo ci fosse più “magia” e “feeling”.

Isoarsi e il gossip con Todaro: lui però è legato a Sara Arfaoui

Durante il percorso della Isoardi a Ballando in molti hanno pensato che con Todaro fosse scoccata la scintilla. D’altra parte i due non hanno fatto quasi nulla per placare le voci della cronaca rosa. Anzi a un certo punto è sembrato che un poco vi abbiano strizzato l’occhio. Alla fine però, non c’è stata alcuna love story. E non ci sarà nemmeno in futuro, almeno quello prossimo visto che di recente si è scoperto che Raimondo sta frequentando Sara Arfaoui, nota in tv per essere una delle Professoresse de L’Eredità (Rai Uno).