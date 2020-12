Elisa Isoardi, addio Todaro: lui pizzicato con un giovane volto tv, è passione

Raimondo Todaro e quel legame speciale con Sara Arfaoui che manda in archivio il gossip su Elisa Isoardi. Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha pizzicato il danzatore professionista di Ballando con le Stelle a spasso per Roma con la 25enne che è un volto noto del piccolo schermo italiano, ricoprendo il ruolo di professoressa nel game show di Rai Uno L’Eredità.

La paparazzata lasca poco spazio a dubbi: i due sono stati immortalati a spasso mano nella mano per le strade della Capitale. C’è persino uno scatto in cui si baciano (sono stati ripresi da dietro e quindi è difficile capire se si siano dati uno scambio d’affetto ‘labbra labbra’ oppure semplicemente sulla guancia). Fatto sta che la complicità e il feeling non sono assolutamente in discussione. Dunque le voci che avrebbero voluto Elisa e Todaro intimi – voci rimbalzate a più non posso durante l‘ultima edizione di Ballando con le Stelle – ora non hanno più ragion di esistere.

D’altra parte sia l’ex compagna di Matteo Salvini sia il ballerino hanno sempre smentito di avere una relazione ‘clandestina’, pur sottolineando di avere uno speciale legame di amicizia, alimentato di stima e affetto. Se il cuore di Raimondo batte per la bella Sara, quello di Elisa è occupato o ancora libero?

Secondo opzione, a meno che siano avvenuti colpi di scena recentissimi. La conduttrice ha dichiarato in più occasioni nelle scorse settimane di essere single e di aver trovato un equilibrio anche nella solitudine. Insomma, se dovesse giungere il principe azzurro che ben venga, se invece non dovesse farsi vivo, va comunque bene così.

Ballando con le Stelle, le voci e il percorso di Todaro ed Elisa

Il percorso della Isoardi e Todaro nello show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci è stato alquanto accidentato e chiacchierato. Da un lato il gossip feroce, dall’altro i problemi fisici dei due danzatori e le polemiche con la giuria del programma. Alla fine la coppia è comunque riuscita a raggiungere la finale senza però salire sul podio, classificandosi al quarto posto.