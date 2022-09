Elisa Isoardi, è morta l’adorata nonna Lucrezia: il tenero ricordo

Un grave lutto ha colpito nelle scorse ore Elisa Isoardi: si è spenta l’anziana nonna Lucrezia, che la presentatrice chiamava in maniera molto affettuosa con il nomignolo Memè. A confermare questa brutta notizia è stata la stessa Isoardi, pubblicando poche ore fa uno scatto in compagnia dell’anziana donna.

“Ciao Memè nonnina mia” ha scritto semplicemente Elisa Isoardi come didascalia al paio di scatti condivisi su Instagram. Nel primo, il più toccante, è possibile vedere le mani della presentatrice intrecciate con quelle, affaticate e provate dall’età, dell’anziana donna. La seconda foto invece, a quanto pare, è una foto scattata ormai diversi anni fa, dove una giovane Elisa Isoardi abbraccia la sua amata nonnina da dietro, sorridendo serena.



Sono già tantissimi i messaggi di affetto e di cordoglio arrivati su Instagram alla presentatrice. Fra i personaggi che si sono sentiti in dovere di farle le condoglianze ci sono anche Angela Melillo e Rosanna Marziale, che hanno scritto sotto la foto dei commenti per manifestare alla loro amica tutta la loro vicinanza.

Nonna Lucrezia e l’affetto di Elisa Isoardi

I follower della presentatrice già avevano sentito parlare, in passato, della sua anziana parente. Non era infatti la prima volta che Elisa Isoardi faceva riferimento alla sua amata Memè, parlando del fatto che in qualche modo si sentiva in colpa per non essere riuscita, negli ultimi anni, a starle vicino come avrebbe voluto. In un post recente, la Isoardi aveva scritto:

“Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia. Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa. I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani”.

Elisa Isoardi: quali sono i suoi attuali impegni televisivi

Negli ultimi tempi, in realtà, Elisa Isoardi non è purtroppo stata così impegnata a livello televisivo come avrebbe voluto. Per diverso tempo, infatti, la presentatrice ha in qualche modo faticato a ritrovare un posto tutto suo nel piccolo schermo, dopo la lunga e fortunata stagione di La Prova del Cuoco.

Oggi, con un’esperienza in veste di concorrente all’Isola dei Famosi alle spalle, le cose stanno per fortuna in modo diverso. Elisa Isoardi è finalmente tornata in tv con la trasmissione Vorrei dirti che, in programma a partire dalla scorsa domenica, 11 settembre. L’esordio del programma, tuttavia, ha ottenuto uno share non molto soddisfacente, registrando un dopo tutto misero 2,3%.