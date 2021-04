Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: che programma condurrà su Canale 5

By

L’ex volto Rai avrebbe accettato di partecipare al reality show solo in cambio di una trasmissione tutta sua

Il futuro di Elisa Isoardi è a Mediaset. Pare che l’ex fidanzata di Matteo Salvini abbia accettato di partecipare all’Isola dei Famosi solo in cambio di un programma tutto suo su Canale 5. Uno scambio equo visto che la partecipazione di Elisa dà sicuramente lustro al reality show guidato da Ilary Blasi, formato in gran parte da concorrenti poco conosciuti al grande pubblico.

Ma che trasmissione dovrebbe presentare Elisa Isoardi su Canale 5? Stando a quanto scrive Il Fatto Quotidiano si starebbero valutando due opzioni. Elisa potrebbe essere la nuova conduttrice di Domenica Live, che da settembre resterebbe orfano di Barbara d’Urso. Sembra che Pier Silvio Berlusconi sia stanco della tv trash di Barbarella e sia pronto dunque a ridimensionare lo spazio della 63enne.

L’altra opzione per la Isoardi sarebbe Mattino 5 weekend: un format del tutto nuovo, una costola del Mattino 5 in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Da tempo si parla di questo Mattino 5 weekend e lo scorso anno erano circolati altri nomi di papabili conduttori, ovvero quelli di Michele Cucuzza e Adriana Volpe.

Alla fine, però, solo voci e nulla più visto che ad oggi il format non ha mai visto luce e Adriana Volpe ha preferito accettare la proposta di Tv 8 (mentre Michele Cucuzza è tornato a fare l’opinionista nel salotto della d’Urso). Con Elisa Isoardi cambierà tutto? Di sicuro la 38enne non ha mai nascosto la voglia di mettersi in gioco dopo mesi lontana dalla conduzione.

Con il ritorno di Antonella Clerici alla fascia del mezzogiorno Elisa Isoardi è stata praticamente tagliata fuori dalla Rai (eccezion fatta per l’esperienza a Ballando con le Stelle). Lo scorso gennaio doveva partire Check Up, trasmissione dedicata alla salute e alla medicina, ma all’ultimo è saltato tutto. Da qui la scelta di Elisa di emigrare a Mediaset, dove pare sia riuscita a trovare un ingaggio vantaggioso.

Per il momento nessun commento da parte della diretta interessata, impegnata in Honduras a destreggiarsi tra lotte nel fango e scontri in palapa.