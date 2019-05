Elisa Isoardi commossa saluta La Prova del Cuoco: parole sulla Clerici

Elisa Isoardi si commuove all’ultima puntata de La Prova del Cuoco. La conduttrice ringrazia il pubblico e chiama in causa Antonella Clerici

Elisa Isoardi ha salutato i telespettatori de La Prova del Cuoco per le vacanze. Il cooking show di Rai 1 tornerà a settembre e al timone sembrerebbe esserci di nuovo, per il secondo anno di fila, la Isoardi. La conduttrice ha “rilevato” il programma dalla collega Antonella Clerici e non senza polemiche, l’inizio della stagione lo scorso settembre non aveva avuto grande successo e molti telespettatori preferivano la Clerici alla Isoardi. Le cose poi con il passare dei mesi sono cambiate ed Elisa ha convinto sempre di più tanto da rimanere anche il prossimo anno. La conferma alla conduzione dello show non è di certo nuova, tanto che la presentatrice lo aveva dichiarato a Domenica In da Mara Venier, sarà dunque di nuovo lei il volto della trasmissione culinaria della Rai anche per l’anno 2019/2020. Una sorta di conferma alla notizia già uscita l’ha data Elisa, dando appuntamento ai telespettatori per il prossimo settembre.

La Prova del Cuoco: il programma va in vacanza e la Isoardi ringrazia

Tutti si aspettavano una grande emozione di Elisa Isoardi durante l’ultima puntata de La Prova del Cuoco di venerdì 31 maggio 2019. La conduttrice piemontese, nonostante avesse già dichiarato che rimarrà al timone della trasmissione, ha voluto salutare il pubblico dando appuntamento al prossimo settembre. Ringraziando gli autori, tutti coloro che lavorano dietro le quinte, i suoi cuochi e la sua spalla Ivan Bacchi, ha anche detto due parole prendendo in riferimento la collega Antonella Clerici. “Grazie a voi di avermi dato fiducia, non era semplice, lo so. Antonella è ancora nei cuori di tutti ma noi siamo qui per voi!“, ha chiosato la conduttrice, proseguendo: “Ci vediamo a settembre, passeremo l’estate a lavorare per voi con tante novità“.

Elisa Isoardi, protagonista di tante battutine a La Prova del Cuoco

Non solo la sua bravura, Elisa Isoardi ha conquistato la fiducia del pubblico de La Prova del Cuoco anche con le sue battutine e la simpatia. Diverse ne abbiamo raccolte durante questo lungo periodo di messa in onda. Tra le tante ricordiamo quelle sulle sue storie d’amore e non per ultimo quelle su Gio Evan che, se non ricordate bene, è lo scrittore che ha firmato la celebre frase con cui ha detto addio sui social a Matteo Salvini.