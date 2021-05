Elisa Isoardi amore e tv: “Milly fenomeno, la ‘singletudine’ e la disciplina”

Elisa Isoardi si confida. La conduttrice cuneese, fresca dell’esperienza a L’Isola dei Famosi, è in attesa di news sul versante professionale. Si continua a mormorare che nella prossima stagione la si potrebbe vedere protagonista su una delle reti Mediaset. Al momento l’ex di Salvini preferisce non sbilanciarsi. Nel corso di una chiacchierata su Instagram con il magazine Gente, l’unica cosa che ha dichiarato circa il suo futuro è che il suo lavoro è “bellissimo”, ma assai precario. “Non sappiamo cosa faremo tra due o tre anni, abbiamo contratti a tempo super determinato”, ha puntualizzato la piemontese.

Dopodiché le è stato ricordato che ha ottenuto da giovane il diploma al teatro drammatico. La si potrà vedere un giorno nelle vesti di attrice oltreché di conduttrice? “Magari”, chiosa salvo poi fare marcia indietro, spiegando che quello dell’interprete non è proprio un lavoro che si inventa su due piedi. A proposito: perché si iscrisse al corso da attrice? “Per combattere la timidezza, è buon metodo per superare le proprie angosce adolescenziali.”

Capitolo Ballando con le Stelle, di cui è stata protagonista nell’ultima edizione, come a L’Isola dei Famosi. Entrambi i percorsi sono stati costellati da infortuni e acciacchi. Nello show di Rai Uno il suo cammino è stato minato da un brutto incidente alla caviglia, in Honduras ha dovuto fare i conti con un problema all’occhio che l’ha costretta a ritirarsi a poche settimane dallo sbarco. “Io mi butto in tutto e per tutto quando sposo un progetto, questi sono i risultati”, ha dichiarato sorridendo.

Parole al miele per Milly Carlucci, che ha fatto carte false per averla nel programma. Cosa ha imparato dalla partecipazione alla trasmissione del sabato sera di Rai Uno? “La disciplina”, afferma senza dubbio Elisa che aggiunge: “Io ho imparato da Milly la precisione, è fenomenale. Dovrebbe fare un programma sul backstage. Da lei impari a fare tv“. E Raimondo Todaro? Sul suo partner a Ballando nessun riferimento. Si sussurra che con il danzatore i rapporti, anche quelli amichevoli, si siano raffreddati. E pensare che nel corso del programma qualcuno pensò addirittura ad una love story clandestina. E invece niente!

Esternazioni di apprezzamento anche per L’Isola. La Isoardi racconta che per lei è stata una sfida senza eguali, in cui è cresciuta molto professionalmente ma soprattutto umanamente. Infine il capitolo amore: sempre sola soletta o c’è un lui nella sua vita privata? “Bisogna godere della ‘singletudine’ in modo sereno”. Insomma, niente lui. Ma va bene così!