Elisa Isoardi, addio a La Prova del Cuoco? La conduttrice parla con i fan

Elisa Isoardi, chiusura de La Prova del Cuoco? La conduttrice si svela con i fan e li ringrazia

Nei giorni scorsi il Corriere della Sera ha confermato ciò che era nell’aria da settimane: la chiusura de La Prova del Cuoco, storico cooking show della rete ammiraglia del servizio pubblico. Sulla questione non si è ancora pronunciata ufficialmente la Rai. Da Viale Mazzini, però, non è nemmeno arrivata una smentita. Attualmente alla guida del programma c’è Elisa Isoardi che probabilmente dovrà essere ricollocata in azienda. E proprio l’ex di Matteo Salvini, in merito alle voci che sono circolare nell’ultimo periodo circa la fine della trasmissione, si è espressa via social, ringraziando tutti quei fan che le hanno espresso vicinanza di recente. Un messaggio che, indirettamente, conferma i rumors.

Isoardi: “Grazie per la vicinanza di questo periodo”

Lungo la serata di ieri la conduttrice, come di consueto, ha dato appuntamento ai telespettatori via Instagram per la puntata de la Prova del Cuoco del mattino seguente. A differenza delle altre volte, però, ha aggiunto qualcosa di più al post: “Non mancate e grazie per la vicinanza che dimostrate in questo periodo”. Periodo, appunto, per nulla roseo per il cooking show. Nel frattempo prende sempre più quota l’ipotesi che a sostituire Elisa arriverà Antonella Clerici con una nuova trasmissione che guarderà sempre alla cucina. Si tratterebbe di un passaggio di consegne ‘all’inverso’, visto che fu proprio la Clerici a lasciare la Prova del Cuoco nelle mani della Isoardi. In questi anni, inoltre, si sono sprecate le indiscrezioni inerenti a presunte frizioni tra le due conduttrice. La verità, però, è un’altra.

Elisa Isoardi e Antonella Clerici: la verità sul loro rapporto

In diverse occasioni sia Elisa sia Antonella hanno sottolineato di non aver alcuna ruggine. Anzi le due donne hanno a più riprese dichiarato di stimarsi e che la presunta rivalità è stata semplicemente una trovata giornalistica. Dunque i rapporti non sono per nulla tesi. E non lo sono neppure mai stati. Ora non resta che capire quale futuro si prospetta per la Isoardi in casa Rai. Il ritorno della Clerici nella fascia mattutina sembra invece ormai cosa fatta. Si attende solo l’ufficialità da Viale Mazzini.