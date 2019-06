Elisa Isoardi: 6 mesi senza Salvini e replica al gossip su Alessandro

Elisa Isoardi a ruota libera. L’intervista: la risposta sul gossip che la vede vicino ad Alessandro e gli ultimi sei mesi senza Matteo Salvini

Elisa Isoardi è felicemente single. Dopo la rottura di sei mesi fa con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, la conduttrice ha confessato di essere molto contenta e soddisfatta della sua vita sentimentale attuale. Lo ha riferito al settimanale Oggi, a cui ha concesso un’intervista dove ha fatto il punto sugli amore passato e quello presente. A onor del vero, quello attuale riguarda se stessa. Al suo fianco non c’è nessun uomo, nemmeno quell’Alessandro che il chiacchiericcio rosa vedeva come sua nuova fiamma

Elisa Isoardi: sei mesi di solitudine in cui ha ritrovato se stessa

“Dopo cinque anni con Matteo Salvini, sto così bene da sola che un uomo proprio non lo voglio”, confida al settimanale Oggi. La conduttrice si spiega meglio, parlando della sua vita da single. “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo – aggiunge – mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem”. Elisa sta assaporando i piaceri della totale ‘autonomia’, accorgendosi di un suo nuovo modo di affrontare le situazioni: “Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”.

Alessandro? “Un amico come molti. Un uomo adesso non lo voglio”

La Isoardi, a proposito del futuro, non ha dubbi e crede che le spetteranno molte cose buone perché è guidata da “energia positiva”. “E guardo con serenità al mio passato – fa inoltre sapere – come fosse una bella biblioteca”. La conduttrice si spende anche su Alessandro, l’imprenditore che ha fatto sì che il gossip strillasse a un nuovo flirt per l’ex di Salvini: “È un amico come molti. Io sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio”.